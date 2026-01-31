Yenişehir Belediyesi yağışa karşı sahada

Meteorolojik uyarıların ardından Mersin genelinde etkili olan şiddetli yağışlara karşı Yenişehir Belediyesi dün itibarıyla teyakkuz haline geçti. İlçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde olası risklere karşı ekipler sahada hazır bekletildi.

Yağışla birlikte farklı noktalarda yaşanan su baskını, yol çökmesi, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı belediyenin ilgili birimleri kendi içinde ve diğer kurumlarla birlikte koordinasyon içinde çalışma yürütüyor. Fen işleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ile Afet İşleri Müdürlüğü alanında görevli ekipler, gelen bildirimler doğrultusunda hızla sahaya yönlendirildi.

İnönü, Barbaros, Değirmencay, Uzunkaş ve Çavak mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yol güvenliğini tehdit eden alanlara müdahale edildi. Yol çökmesi yaşanan bölgelerde dolgu ve düzenleme çalışmaları yapılırken, biriken suların tahliyesi sağlandı,devrilen ağaçlar kaldırıldı. Gerekli görülen durumlarda ilgili altyapı birimlerine yönlendirmeler gerçekleştirildi.

HALK MASASI ÜZERİNDEN ANLIK KOORDİNASYON

Yağış sürecinde yurttaşlardan gelen talepler Yenişehir Halk Masası üzerinden alınarak ilgili birimlere aktarıldı. Sahadaki ekiplerle koordinasyonun sağlanmasında önemli rol üstlenen Halk Masası, müdahale süreçlerinin hızlanmasına katkı sundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaşanan yağışlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mersin genelinde şiddetli yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kentimizde teyakkuz halinde görev yapan ekiplerimiz, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları hızlı şekilde bildirebilmeleri için Yenişehir Halk Masası’nın aktif olarak görev yaptığını belirten Özyiğit, belediyeye ulaşmak isteyenlerin 444 33 54 numaralı telefondan Halk Masası’na başvurabileceklerini ifade etti.

Yenişehir Belediyesi, gelişmeleri yakından takip ederek olası risklere karşı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.