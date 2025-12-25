Yenişehir’de yılbaşı öncesinde denetimler artırıldı

Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve yurttaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde; iş yerlerinin ruhsat ve evrak kontrolleri, hijyen ve temizlik koşulları, fiyat etiketleri ile satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve güvenilirliği detaylı şekilde incelendi. Denetimler; pastaneler, patiseriler, kuruyemişçiler, fırınlar, döner salonları, çiğ tavuk satış noktaları, fast food işletmeleri ve halkın yoğun olarak tüketim yaptığı diğer gıda işletmelerinde yapıldı.

Yenişehir’de gerçekleştirilen denetimler, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yurttaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, yıl boyunca denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yenişehir Belediyesi denetimlerine devam edecek.