Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri yarın başlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi ile Uluslararası Öykü Günleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, 14-16 Kasım tarihleri arasında edebiyat severleri bir araya getirecek. Üç gün sürecek etkinlikte edebiyatta kadın temsili, çağdaş İran öykücülüğü, çocuk edebiyatı ve ekolojik edebiyat gibi temalar öne çıkacak.

Yenişehir Belediyesi Akademi’de yapılacak etkinlikler, hem edebiyatın farklı yönlerini tartışmaya açacak hem de kentte güçlü bir kültürel atmosfer yaratacak. Öykü okumaları, söyleşiler, müzik dinletileri ve imza etkinlikleriyle Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, Mersin ve Tarsus’ta eşzamanlı olarak edebiyatın ve sanatın buluşma noktası olacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm yurttaşları Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri’ne davet etti.

Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri programı ise şu şekilde:

14 Kasım Cuma

Yer: Yenişehir Belediyesi Akademi

Saat: 19.00 – 19.30

Açılış Konuşmaları: Abdullah Özyiğit (Mersin Yenişehir Belediye Başkanı), Süreyya Köle (Uluslararası

Öykü Günleri Derneği Başkanı)

Saat: 19.30 – 20.15

Müzik Dinletisi: Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu

Saat: 20.30 – 22.30

Söyleşi: “Kadın Yazarsa…”

Konuşmacılar: Lütfiye Aydın, Sibel Türker

15 Kasım Cumartesi

Yer: Yenişehir Belediyesi Akademi

Saat: 14.00 – 14.30

Konuk Yazarlardan Öyküler

“Beyaz İplik Parçası” – Yazar: Behnaz Alipour Gaskari | Okuyan: Saniye Kısakürek

“Minyatürcünün Anıları” – Yazar: Saber Moghaddami | Okuyan: Bahar Kenan İdgü

“Etiyopya Kralının Gözleri” – Yazar: Mustafa Balel | Okuyan: Aydan Yalçın

Saat: 15.00 – 16.30

Söyleşi: “Yanı Başımızda Bir Kadim Kültür İran: Çağdaş İran Öykücülüğü”

Kolaylaştırıcı: Süreyya Köle

Konuşmacılar: Behnaz Alipour Gaskari, Mustafa Balel, Saber Moghaddami

Saat: 17.00 – 18.30

Söyleşi: “İran ve Çocuk Edebiyatı – Küçük Karabalık’tan Mecit’in Maceralarına: Behrengi’den

Houshang Moradi Kermani’ye”

Kolaylaştırıcı: Nefise Abalı

Konuşmacılar: Efsaneh Shabannejad, Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızafe, Doğan Gündüz

15 Kasım Cumartesi – Tarsus Programı

Yer: Antik Sahaf Kitabevi

Saat: 14.00 – 16.00

Söyleşi: “Senaryonun Öyküsü; Öykünün Senaryosu”

Kolaylaştırıcı: Hilmi Saral

Konuşmacılar: Haydar Şişman (Oyuncu, senarist), Lütfiye Aydın (Yazar), Pınar Arıkan

Saat: 16.00 – 17.00

İmza Etkinliği: Lütfiye Aydın

16 Kasım Pazar

Yer: Yenişehir Belediyesi Akademi

Saat: 14.00 – 14.30

Kendi Öyküleriyle Mersinli Öykücüler

Katılımcılar: Erkan Özaydın, Sadık Arslan, Turan Ali Çağlar, Mithat Delioğlu, Ali Yedigöz

Saat: 15.00 – 16.30

Söyleşi: “Deneyimden Söze; Sözden Öze: Yazarlar Anlatıyor”

Kolaylaştırıcı: Selma Sayar

Konuşmacılar: Kamil Erdem, Melisa Kesmez, Şengül Can

Saat: 17.00 – 18.30

Söyleşi: “Doğanın Sözü: Ekolojik Edebiyat”

Kolaylaştırıcı: Yonca Yaşar

Konuşmacılar: Abdullah Ataşçı, Erol Malçok