Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri yarın başlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi ile Uluslararası Öykü Günleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, 14-16 Kasım tarihleri arasında edebiyat severleri bir araya getirecek. Üç gün sürecek etkinlikte edebiyatta kadın temsili, çağdaş İran öykücülüğü, çocuk edebiyatı ve ekolojik edebiyat gibi temalar öne çıkacak.
Yenişehir Belediyesi Akademi’de yapılacak etkinlikler, hem edebiyatın farklı yönlerini tartışmaya açacak hem de kentte güçlü bir kültürel atmosfer yaratacak. Öykü okumaları, söyleşiler, müzik dinletileri ve imza etkinlikleriyle Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri, Mersin ve Tarsus’ta eşzamanlı olarak edebiyatın ve sanatın buluşma noktası olacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm yurttaşları Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri’ne davet etti.
Yenişehir Uluslararası Öykü Günleri programı ise şu şekilde:
14 Kasım Cuma
Yer: Yenişehir Belediyesi Akademi
Saat: 19.00 – 19.30
Açılış Konuşmaları: Abdullah Özyiğit (Mersin Yenişehir Belediye Başkanı), Süreyya Köle (Uluslararası
Öykü Günleri Derneği Başkanı)
Saat: 19.30 – 20.15
Müzik Dinletisi: Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu
Saat: 20.30 – 22.30
Söyleşi: “Kadın Yazarsa…”
Konuşmacılar: Lütfiye Aydın, Sibel Türker
15 Kasım Cumartesi
Yer: Yenişehir Belediyesi Akademi
Saat: 14.00 – 14.30
Konuk Yazarlardan Öyküler
“Beyaz İplik Parçası” – Yazar: Behnaz Alipour Gaskari | Okuyan: Saniye Kısakürek
“Minyatürcünün Anıları” – Yazar: Saber Moghaddami | Okuyan: Bahar Kenan İdgü
“Etiyopya Kralının Gözleri” – Yazar: Mustafa Balel | Okuyan: Aydan Yalçın
Saat: 15.00 – 16.30
Söyleşi: “Yanı Başımızda Bir Kadim Kültür İran: Çağdaş İran Öykücülüğü”
Kolaylaştırıcı: Süreyya Köle
Konuşmacılar: Behnaz Alipour Gaskari, Mustafa Balel, Saber Moghaddami
Saat: 17.00 – 18.30
Söyleşi: “İran ve Çocuk Edebiyatı – Küçük Karabalık’tan Mecit’in Maceralarına: Behrengi’den
Houshang Moradi Kermani’ye”
Kolaylaştırıcı: Nefise Abalı
Konuşmacılar: Efsaneh Shabannejad, Prof. Dr. Esma Dumanlı Kadızafe, Doğan Gündüz
15 Kasım Cumartesi – Tarsus Programı
Yer: Antik Sahaf Kitabevi
Saat: 14.00 – 16.00
Söyleşi: “Senaryonun Öyküsü; Öykünün Senaryosu”
Kolaylaştırıcı: Hilmi Saral
Konuşmacılar: Haydar Şişman (Oyuncu, senarist), Lütfiye Aydın (Yazar), Pınar Arıkan
Saat: 16.00 – 17.00
İmza Etkinliği: Lütfiye Aydın
16 Kasım Pazar
Yer: Yenişehir Belediyesi Akademi
Saat: 14.00 – 14.30
Kendi Öyküleriyle Mersinli Öykücüler
Katılımcılar: Erkan Özaydın, Sadık Arslan, Turan Ali Çağlar, Mithat Delioğlu, Ali Yedigöz
Saat: 15.00 – 16.30
Söyleşi: “Deneyimden Söze; Sözden Öze: Yazarlar Anlatıyor”
Kolaylaştırıcı: Selma Sayar
Konuşmacılar: Kamil Erdem, Melisa Kesmez, Şengül Can
Saat: 17.00 – 18.30
Söyleşi: “Doğanın Sözü: Ekolojik Edebiyat”
Kolaylaştırıcı: Yonca Yaşar
Konuşmacılar: Abdullah Ataşçı, Erol Malçok