Yıldız’dan deprem mesajı: 'Daha güvenli kentler inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğu'

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yıldız, hayatını kaybeden yurttaşları rahmetle anarken, deprem gerçeğiyle yüzleşilmediğini ve gerekli önlemlerin hâlâ yeterince alınmadığını vurguladı. Yıldız, “Yaşanan acılardan ders çıkararak, bilimin ve aklın rehberliğinde daha güvenli kentler inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Depremde yıkılan yapıların önemli bir bölümünün ruhsatsız ya da mevzuata aykırı binalar olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldız, kayıt dışı yapılaşmanın afetlerde can kaybını artıran en büyük etkenlerden biri olduğunu söyledi.

“KAYBETTİĞİMİZ CANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Belediyelerden kamu kurumlarına, yurttaşlardan yatırımcılara kadar herkesin mevzuata uygun hareket etmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

6 Şubat 2023’te meydana gelen iki büyük depremin on binlerce can kaybına, yüz binlerce insanın da göç etmek zorunda kalmasına neden olduğunu hatırlatan Başkan Yıldız, yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini belirtti. Yıldız, “Milletimizin kalbinde derin yaralar açan bu felaket, deprem ve tüm doğal afetlere karşı bilinçli, hazırlıklı ve kararlı olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu acıda kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.