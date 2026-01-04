Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü kutladı

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı. Başkan Altıok, “Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve minnetle kutluyoruz. 5 Ocak 1922 tarihi, Çukurova'nın yiğit evlatlarının emperyalist güçlere karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür” dedi.

‘ADANA, ÖNCÜDÜR’

İşgalcilerin tamamen kovulmasıyla Adana'nın özgürlüğüne kavuştuğunu, bu toprakların bir kez daha Türk milletinin ebedi yurdu olduğunun tüm dünyaya haykırıldığını kaydeden Başkan Altıok, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı'nda Adana, direnişin ve kararlılığın simgesi olmuştur. Atatürk'ün "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da vücut bulmuştur" sözleri, şehrimizin Milli Mücadele'deki kritik rolünü en güzel şekilde ifade etmektedir. Pozantı Kongresi'nden Karaisalı'daki Kuvayı Milliye direnişine, yerel kahramanlarımızın fedakarlıklarına kadar her aşamada Adana, bağımsızlığımızın öncülerinden biri olmuştur” diye konuştu.

‘ADANAMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’

“Bu şanlı zaferde emeği geçen başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” diyen Başkan Altıok, “Onların kanıyla sulanan bu topraklar, bugün bize emanettir. Yumurtalık olarak, Adana'mızın bir parçası olmanın gururuyla, bu emaneti korumak ve gelecek nesillere aktarmak için gerek Yumurtalık Belediyesi ekiplerimiz ve gerekse Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu ve koordinasyon halinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İLHAM OLSUN’

104 yıl önce kazanılan bu zaferin birlik ve beraberliğin gücünü hatırlattığını dile getiren Başkan Erdinç Altıok, “Bugün de aynı ruhla, ilçemizi ve Adanamızı daha yaşanabilir, daha müreffeh hale getirmek için gece gündüz demeden hizmet ediyoruz. Adana'mızın kurtuluş bayramı, hepimize ilham olsun. Bu vesileyle, tüm Adanalı hemşehrilerimin ve Yumurtalıklı vatandaşlarımın 5 Ocak Adana Kurtuluş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve başarı dolu yıllar diliyorum” dedi.