Yumurtalık Belediyesi, kendi işletmelerini de titizlikle denetliyor

Adana Yumurtalık Belediyesi, ilçe genelindeki işletmelerin yanı sıra kendi iştiraklerinde de hizmet kalitesini artırmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye iştiraki olan Güney Yıldızı işletmelerinde hizmet kalitesini daha da yukarı taşımak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Altıok'un talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait işletmelerde düzenli ve habersiz iç denetimler gerçekleştirmeye başladı. Denetimlerde personel disiplini, kılık ve kıyafet, temizlik ve hijyen, işletme düzeni, hizmet kalitesi ile kurumsal standartlara uygunluk titizlikle kontrol edildi. Çalışmalarda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklerini yakından hissettiklerini belirten Başkan Altıok, "Güney Yıldızı büyüyor, kurumsallaşıyor ve kalite standartlarını her geçen gün daha da yükseltiyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için belediye iştiraklerimizde de denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz" dedi.

FIRIN DENETİMLERİ DE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda da ruhsat, hijyen, gramaj ve son kullanma tarihi (SKT) denetimleri gerçekleştirildi. Başkan Erdinç Altıok, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.