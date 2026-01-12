Yumurtalık Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Yumurtalık Belediyesi, yurttaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ekiplerin sahada gerçekleştirdiği faaliyetleri bizzat yerinde inceleyerek, hemşehrilerinin taleplerini ve önerilerini yakından dinlemeye özen gösteriyor. Başkan Altıok, son olarak Sugözü Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde sürdürülen temizlik, ilaçlama, çevre düzenlemesi ve ağaç budama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Altıok, inceleme sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sugözü Mahallemizde ekiplerimizle birlikte saha çalışmalarımızı değerlendirdik. Amacımız, Yumurtalık’ın her mahallesinde vatandaşlarımızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevrede hayat sürmesini sağlamak. Bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mahalle sakinlerimizin görüş ve önerilerini dinlemek, bizim için en büyük rehberdir.”

BAKKAL, MARKET VE KAHVEHANELERDE TİTİZ İNCELEME

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri de halk sağlığını koruma noktasında kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Demirtaş, Sugözü, Gölovası, Hamzalı, Zeytinbeli ve Haylazlı mahallelerinde bulunan bakkal, market ve kahvehanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde özellikle son kullanma tarihi (SKT) kontrolü, hijyen standartları ve ruhsat uygunluğu titizlikle incelendi.

“HEMŞEHRİLERİMİZİN GÖRÜŞLERİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Zabıta ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde gıda denetimleri aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın tüketiminde güvenilir ve sağlıklı ürünler yer alsın diye bu denetimlerimiz 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir. Yumurtalık Belediyesi, temizlikten çevre düzenlemesine, halk sağlığı denetimlerinden vatandaş odaklı iletişime kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla, ilçeyi daha modern, daha yaşanabilir ve daha güvenli bir kent haline getirme hedefini kararlılıkla sürdürmektedir. Yumurtalık Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerine açık olduğunu bir kez daha vurguluyor; daha güzel bir Yumurtalık için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”