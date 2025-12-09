Yumurtalık’ta ekmek üretim tesisleri denetlendi

Yumurtalık Belediyesi, halk sağlığı ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin her noktasında gıda işletmelerini, marketleri, manavları, bakkalları tek tek ziyaret eden Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez ekmek üretim merkezlerini denetledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ilçede faaliyet gösteren tüm ekmek işletmelerini denetleyen zabıta ekipleri, hem esnafla sohbet etti, hem de hijyene ve sağlığa dikkat edilmesi gereken hususları tek tek anlattı.

"DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Esnafın duyarlılığına teşekkür eden Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, amaçlarının sadece esnafı denetlemek olmadığını, tüm esnaf ve sanatkarların sorunlarını, taleplerini de dinlediklerini dile getirdi.

Altıok, denetimler kapsamında ekmek gramajlarının kontrol edildiğini, temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğun denetlendiğini kaydetti. Başkan Altıok, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını dile getirdi ve “Halkımızın sağlığı ve güvenliği için yürüttüğümüz denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.