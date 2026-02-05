Yumurtalık’ta öğrencilere destek, sahil yolunda güvenlik düzenlemesi ve halk sağlığı için sıkı denetim

Yumurtalık Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimden ulaşıma, halk sağlığından kent güvenliğine kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, öğrencilere yönelik çanta, mont ve kıyafet desteği verdi. Başkan Altıok, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bizim anlayışımızda belediyecilik; insana dokunmak, çocukların yüzünde tebessüm olmak ve kimseyi yalnız bırakmamaktır. Yumurtalık’ta dayanışma var, vicdan var” dedi.

SAHİL YOLUNDA GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Yumurtalık’ta ayrıca kaldırım Mahallesi’nde bulunan sahil yolunda, can ve trafik güvenliği açısından risk oluşturan noktalar için düzenleme çalışmaları başlatıldı. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla başta öğrenciler olmak üzere tüm yurttaşların güvenliği hedefleniyor. Başkan Altıok, katkı sunan tüm kurum ve personele teşekkür etti.

HALK SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Gıda Teknikeri tarafından ilçede faaliyet gösteren kasap, tavukçu, pastane ve manavlara yönelik kapsamlı denetimler de gerçekleştirildi. Denetimlerde; son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, fiyat etiketleri, ruhsat kontrolleri titizlikle incelendi. Yumurtalık Belediyesi Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

BÜYÜKŞEHİR İLE TAM BİR KOORDİNASYON

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından başlatılan belediyeler arası iş birliği ve koordineli çalışma sürecinin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer ile birlikte sürdürüldüğünü belirten Başkan Altıok, Zeydan Karalar’ın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması temennisini dile getirerek, hizmetlerin aynı kararlılıkla devam edeceği vurguladı.