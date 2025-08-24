Yüreğir’de ilk Kent Lokantaları açıldı: ‘Kent Lokantaları halkın sofrasıdır’

Adana Yüreğir Belediyesi, yurttaşların uygun fiyata kaliteli öğüne erişebilmesi amacıyla ilçede ki ilk Kent Lokantalarını açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, konuya ilişkin “Yüreğir’de tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği birlikte kuruyoruz” açıklamasında bulundu.

Belediye tarafından halkın hizmetine sunulan ilk iki Kent Lokantası’nda, üç çeşit yemeğin fiyatı 55 TL olarak belirlendi. Yurttaşları uygun fiyatlı ve kaliteli yemekle buluşturan lokantaların günlük yaklaşık 400 kişiye hizmet vereceği bildirildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, halkın ihtiyacı olan her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirterek “Kent Lokantaları, vatandaşın en temel ihtiyacıdır. Ne mutlu ki, artık Yüreğir’de iki kent lokantamız var. İmkânlarımız ölçüsünde bu sayıyı daha da artıracağız. Kent lokantaları halkın sofrasıdır. Yüreğir’de tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği birlikte kuruyoruz” dedi.