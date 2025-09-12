Yüreğir’de kreş sayısı 4’e yükseliyor

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yenidoğan Mahallesinde çalışmaları devam eden yeni kreşte incelemelerde bulundu. Kreşin yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacağını duyuran Başkan Demirçalı, “Yüreğir’de kreş sayımızı kısa süre içinde 4’e yükseltiyoruz. Görev süremiz içinde de bu sayıyı 10’a çıkaracağız” dedi. Başkan Demirçalı, son hazırlıkları yapılan ve açılmak için gün sayan Yenidoğan Mahallesi’ndeki kreşi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. 35 yılda sadece 2 kreş yapılan Yüreğir’e henüz 5 yıllık görev süresinin ilk yılını geride bırakırken 2 kreş kazandırarak ilçede kreş sayısını 4’e yükselten Başkan Demirçalı, yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yenidoğan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde 15’er kişilik üç adet kreş sınıfı, iki adet yönetim odası ve açık oyun alanı bulunacak. Depreme dayanıklı olarak tasarlanan kreşte 60 öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak.