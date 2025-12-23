Zile Belediyesi’nin aşevi hizmetleri sürüyor

Zile Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için aşevi hizmetlerini sürdürüyor. Hafta içi her gün pişen yemekler, yaşlı, yürüyemeyen veya yatağa bağımlı yurtaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Belirlenen noktalarda, belediyeye başvuruda bulunan tüm ihtiyaç sahibi yurttaşlara, aşevi dağıtım hizmeti veriliyor. Bu kapsamda belediye, durumu destek vermeye elverişli yurttaşlara da bağış çağrısı yapıyor. İBAN adreslerine, belediyenin duyurularından erişilebiliyor.