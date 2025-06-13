Adıyaman'da 2 ayda bir yeşil alan

Adıyaman Belediyesi, her 2 ayda bir yeni park kazandırarak yeşil alan yatırımı gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yeşil kent vizyonuyla son 14 ayda yapımı tamamlanan 7 parkla birlikte kent genelinde yaklaşık 20 bin metrekarelik park alanı oluşturuldu. Yapımı tamamlanan Sümerpark, Siteler Parkı, Hayat Parkı, Karayolları Üçgen Park, Yunus Emre Parkı, Kayalık Parkı ve TOKİ Sitilce Parkı, çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, spor sahalarından dinlenme alanlarına kadar birçok fonksiyonel özelliğiyle halkın hizmetine sunuldu. Toplam 10 bin metrekareye yakın yeşil alanın oluşturulduğu bu parklar, kent estetiğine katkı sağladı. Yeni parkların sulama sistemlerinde de belediyenin çevreci politikaları doğrultusunda şebeke suyu yerine sondaj kuyularından elde edilen yer altı suları kullanıldı. Günde yaklaşık 170 litre yer altı suyu ile sulama yapılması, içme suyu kaynaklarının korunmasına ve israfın önlenmesine katkı sağladı.