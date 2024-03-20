Antalya'da acı olay: 3 ay sonra askere gidecekti, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Antalya'da haziran ayında askere gidecek olan Mustafa Yaldız (22), motosikletiyle park halindeki servis aracına çarptığı kazada, hayatını kaybetti. Kazayı haber alıp gelen Yaldız’ın babası Yasin Yaldız üzüntüden yere çöktü, bacağı kırık koltuk değnekli bir yakınını ise polis sakinleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:11
Antalya'da acı olay: 3 ay sonra askere gidecekti, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
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Korkunç Kaza, saat 09.00 sularında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Hurdacılar Caddesi'nde meydana geldi. 75'inci Yıl Caddesi yönüne giden Mustafa Yaldız yönetimindeki 07 BDD 675 plakalı kotosiklet, park halindeki 07 C 1666 plakalı servis aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, haziran ayında askere gideceği öğrenilen Mustafa Yaldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BABA AYAKTA DURAMADI

Kazayı haber alıp gelen Yaldız’ın tekstil işiyle uğraşan babası Yasin Yaldız, ayakta durmakta güçlük çekti. Bir bacağı kırık koltuk değnekli bir yakını ise gözyaşlarını tutamadı. Polisin sarılarak sakinleştirdiği kişi, diğer yakınlarının yanına götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa Yaldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, servis aracının arka kısmının çarpmanın etkisiyle yaklaşık 1 metre göçtüğü görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 


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