Antalya Gazipaşa Belediyesi bir ilke imza atıyor: Uluslararası müzik ve dans festivali düzenleniyor

Antalya Gazipaşa’da ilk kez “Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali” düzenlenecek. Gazipaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen festival 22-23 Haziran tarihlerinde farklı ülkelerden yaklaşık bin dansçının katılımıyla gerçekleşecek. Festival, hem görsel hem işitsel anlamda izleyicilere unutulmaz anlar sunmayı hedeflerken, ilçeye de uluslararası bir hareketlilik ve tanıtım katkısı sağlamayı amaçlıyor.

KORTEJLE BAŞLAYACAK

Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı, bugün saat 19.30’da Ahmet Tuncer İlkokulu önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle yapılacak. Farklı ülkelerin folklorik kıyafetlerini taşıyan dans grupları, müzik eşliğinde Selinus Sahili’ne kadar yürüyecek. Etkinlikler her iki gün de saat 20.00’de Selinus Sahili Halk Büfe yanında kurulan ana sahnede izleyiciyle buluşacak. Sahne gösterilerinde geleneksel danslar, canlı müzik performansları, etnik ezgiler ve kültürel öğeler yer alacak.