Antalya Ziraat Odası Başkanı: 'Kooperatiflerde ortaklık ve dayanışma önemli'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:47

Güncelleme: 05.03.2024 - 13:47

Antalya'da düzenlenen "Kooperatifler Buluşması"nda tarımsal örgütlenme, yerel kalkınma ve kooperatifçilik üzerine önemli konular ele alındı. Toplantıda örgütlenme konusundaki eksiklikler ve sorunlar tartışıldı. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, kooperatifçilikte ortaklık ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, kooperatiflerin sadece adı altında kurulmasının yeterli olmadığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel felaketinde zarar gören üreticilerin borçlarının silinmesi talebinde bulundu ve Hükümetten ÖTV'siz mazot istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek ise toplantıda sulama kooperatiflerine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Büyükşehir Belediyesi olarak kurdukları Güneş Enerji Santrali (GES) tesisinin sulama kooperatiflerinin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Antalya'nın her yıl 25 milyon turisti ağırladığını ve buna rağmen merkezi bütçeden aldıkları payın sınırlı olduğunu dile getirdi.

'ÇİFTÇİLER ÖRGÜTLENME KONUSUNDA YETERSİZ'

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım ise yerel yönetimlerde tarımsal örgütlenmenin ve desteklerin sistematik olmadığını ve bu durumun yerel yönetimdeki kişilerin ilgisine bağlı kaldığını belirtti. Muhittin Böcek'in tarıma verdiği önemi övdü ve sistemli bir destek mekanizması oluşturduğunu ifade etti.

Yıldırım ayrıca, çiftçilerin örgütlenme konusundaki yetersizliğine dikkat çekerek, Tarım Kredi Kooperatifi gibi kuruluşlara yalvarmak yerine çiftçilerin kendi haklarını savunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tarım ve su politikalarında ulusal düzeyde kurumsal yapıların oluşturulmasının önemine değindi.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Simav, Sulama Kooperatifleri'ni temsilen Ergun İnceloğlu, Kadın Kooperatifleri'ni temsilen İkbal Girmen, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. İbrahim Yılmaz ve HAYKOOP'tan Serkan Çoban gibi isimler katıldı. Ancak, İl Tarım ve Orman Müdürü'nün davete yanıt vermediği belirtildi.