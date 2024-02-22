Aydın’da yurttaşa hizmet sürecek

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:55

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:07

Aydın’ı 15 yıldır yöneten Özlem Çerçioğlu, çeşitli dönemlerde yapılan anket ve araştırmalarda en başarılı belediye başkanı seçilirken yeni dönemde de yapılan yatırımların artarak devam edeceğini kaydetti.

Pazar yerlerini gezerek yurttaşları dinleyen Çerçioğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası’nda yeniden aday gösterilen mevcut belediye başkanı Ömer Günel ise kentin turizm pastasını geliştirmek için attıkları adımları artırarak devam edeceklerini vurgulayarak “İkinci dönemimizde de Kuşadası’nın potansiyelini ve değerlerini ön plana çıkaran projelerimize devam ederek bu süreçte tüm STK’lerimiz ile işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.