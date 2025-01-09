Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:26

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:33

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar’da, Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in 8 Şubat'ta yapılacak AKP 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanı adayı olmak için istifa etmesinin ardından yeni belediye başkanı belirlendi. AKP'nin 25, CHP’nin 15, MHP’nin 4 ve BBP’nin 1 üyesi olan Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, AKP'nin adayı meclis üyesi Yusuf Sarı olurken CHP ise meclis üyelerinden Dilara İlbaş'ı aday gösterdi.

Saat 15.00'da başlayan seçimde 30 oy alan Sarı, Bağcılar'ın yeni belediye başkanı oldu.

SAYIŞTAY RAPORLARINA YANSIMIŞTI

2022 yılında sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrılan Lokman Çağırıcı'nın yerine gelen ve 2024'teki yerel seçimlerde tekrar seçilen Özdemir'in, ilçede kamuya ait park alanı olarak kullanılması gereken 28 yeri otopark işletmesi olarak kullandırdığı Sayıştay Başkanlığı'nın Kasım ayında yayınladığı denetim raporlarına yansımıştı.

Raporlarda ayrıca Bağcılar Belediyesi'nin vergi borçlarını ödemediğine dikkat çekilmiş, 2023 yılı sonu itibariyle belediyenin vadesi geçmiş 15 milyon 672 bin 556 TL vergi borcu bulunduğu belirtilmişti.