Belediyelerde kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:09

Güncelleme: 27.11.2024 - 10:11

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Büyükşehir Belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar" başlığına "...ve Bunlara Ait Tüzel Kişilerin" kısmı eklendi.

Bu kapsamda; "İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar" ibaresi "il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişiler" şeklinde ve "il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların" ibaresi "il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin" ve "İller Bankasına" ibaresi "İller Bankası Anonim Şirketine" şeklinde değiştirildi. "Büyükşehir belediyeleri," ibarelerinden sonra gelmek üzere "büyükşehir ilçe belediyeleri," ibareleri eklendi.