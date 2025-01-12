Belediyenin cami satışıyla borç sildirme isteğinde çifte standart yaşandı: Bir bloke de Bayrampaşa’ya

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

Cumuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin geçmiş dönemlerden kalan SGK borçlarına yönelik “Silkelemeye devam edin” talimatından sonra belediyelere uygulanan haciz ve bloke işlemleri devam ediyor. İstanbul’da son olarak geçen hafta, 31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen Bayrampaşa Belediyesi’nin iştiraklerinden Baypaş’ın hesaplarına Hazine’ye olan vergi borcu nedeniyle bloke konulduğu ortaya çıktı. Faizlerle birlikte 450 milyon TL civarında bir SGK borcu ve 250 milyon TL civarında vergi borcuyla göreve gelen belediye yönetiminin, borçları indirmek için belediyeye ait bir otopark alanını takas yoluyla devredip belirli miktar ödeme yaptıktan sonra blokenin kaldırıldığı ancak borç miktarı nedeniyle belediyeye yönelik haciz ve bloke riskinin devam ettiği öğrenildi.

DÜŞÜK KİRA ÜCRETİ

Hesaplara bloke konulmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’nin Hazine’ye, ilçedeki bir camiyi takas yoluyla elden çıkarmayı teklif ettiği ancak bu talebin kabul görmediği belirtilirken 31 Mart seçimlerinden önce ilçeyi yöneten AKP’li Atilla Aydıner yönetiminin 2023 yılının Temmuz ayında vergi borçlarına karşılık ilçedeki iki camiyi Hazine’ye devretmesi tekrar gündeme geldi.

Konuyu gazetemize değerlendiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Vergi borcumuzun SGK borcundan daha düşük olmasının nedeni bizden önceki dönemde iki caminin devredilmesine yönelik talebin kabul edilmesi. Ayrıca göreve geldikten sonra belediyenin elindeki bazı büyük yerleşimlerin de çeşitli derneklere 5-10 bin TL gibi çok cüzi miktarlara kiraya verildiğini tespit ettik. Biz bunların kira değerlerini değiştirdik ve söz konusu yerleşimler şu an belediyeye bağlı kafe ve kreş olarak yurttaşımıza hizmet veriyor” diye konuştu.