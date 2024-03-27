CHP Ataşehir Belediye Başkanı Adayı Onursal Adıgüzel: Hedef 'Yeşil Ataşehir'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:31

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:31

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Adayı Onursal Adıgüzel, yerel seçim sürecini Cumhuriyet’e anlattı. Adıgüzel, “Siyasete Ataşehir’de başladım. 2008 yılında Ataşehir ilçemiz kurulurken ilk belediye seçimlerini kurucu belediye başkanımız Battal İlgezdi kazanmıştı. Ben de üniversite öğrencisiydim ve gençlik kollarında gönüllü çalışıyordum. Sonra siyasetin içerisinde kaldım. 2015’te Meclis’e giren en genç milletvekiliydim, 177 aday arasından önseçim ile aday gösterilmiştim. Şimdi Ataşehir’e hizmet edeceğiz. Seçim çalışmalarımız iyi gidiyor. Anketi sokakta yapıyoruz, günün uzun saatleri çeşitli toplantılar yapıyoruz. Kazanacağımızı görüyoruz. Şimdiye dek 115 bin ev ziyareti yaptık” diye konuştu.

‘SORUNLARI İYİ BİLİYORUM’

Oluşturdukları projeleri saha çalışmalarında aldıkları geri bildirimleri baz alarak hazırladıklarını belirten Adıgüzel, “17 mahallemizi önce masa üstünde incelemiştik. Eğitime, sağlığa, sosyal yaşama ve deprem dayanıklılığı gibi sorunlara yöneldik. Yaptığımız anketlerde sadece oy tercihlerini değil beklentilerini sorduk. Aldığımız geri bildirimlerle hizmetlerimizi belirledik. Büyük bir emek var. Sosyologlar, şehir plancıları, mimarlar, mühendisler ve sağlık çalışanları uykusuz gecelerin ardından bu projeleri çıkardı. Evim ve işim Ataşehir’de. Ataşehir’in sorunlarını iyi biliyorum” dedi.

Yurttaşın sahada genç bir aday ile karşılaşmaktan memnun olduğunu ifade eden Adıgüzel, “Genç bir aday olmak avantaj sağlıyor. Genç olmamdan etkilenerek diyalog kuruyorlar, sonra genç olmama rağmen tecrübeli olduğumu görüyorlar. Onların sorununu bildiğimizi görüyorlar. CHP burada inanılmaz bir atılım yaptı. Türkiye genelinde genç ve kadın adaylarımız var. Kurultayda başlayan dönüşüm devam ediyor. İstanbul’da benden daha genç olan pek çok aday var” görüşünü dile getirdi.

‘EMEKLİLER NEFES ALACAK’

En önemli atılımlarının “Yeşil Ataşehir” projesi olacağını aktaran Adıgüzel, hayata geçirilmesi planlanan projeyi şu sözlerle anlattı:

“Ataşehir’in daha yeşil olmasını istiyoruz. Bizim en uç mahallelerimizden biri olan Ferhatpaşa’dan başlayıp 11 kilometrelik bir hat Örnek Mahallesi’ne kadar iniyor. Burada bisiklet yolları, koşu yolu, paten alanı olacak. Bu yeşil koridorumuz etap etap tüm mahallelerimize dokunacak. Bu aksta 4 üniversitemiz var, öğrenciler okullarına yürüyerek ya da bisikletle gidebilecek. Emekliler burada nefes alacak. Ataşehir’deki yayalaşma sorununu çözmek istiyoruz. Bununla bağlantılı olarak TEM’in üzerine de bir yaya köprüsü yapmak istiyoruz. Hedefimiz 814 bin 739 metrekare yeni yeşil alan yapmak. Bunun için yaşam vadileri ve bölge parkları yapacağız.”

İçerenköy’de bulunan hal binasının hem trafik sorununa sebep olduğunu hem de çevredeki yerleşim alanlarına gece saati çalışmaları sebebiyle rahatsızlık verdiğini söyleyen Adıgüzel, hal binasının Tuzla’ya taşınacağını aktardı. 80 bin metrekareden oluşan bu alanın böylece boşalacağını belirten Adıgüzel, burada da 62 bin metrekare yeşil alan oluşturulacağını iletti.

Adıgüzel, “Bu alanda belediye hizmet binaları, kültür merkezleri, itfaiye binası ve dini tesisler olacak. Projesi de tamamlanmak üzere. Kozyatağı’ndaki otopark alanını yerin altına alacağız, oradan boşalan alana da dev bir park yapılacak. Anadolu yakasında, E-5 kenarında nefes alınacak bir merkez olacak. Deprem için de bir toplanma alanı olarak kullanılabilecek” diye konuştu.

Ataşehir’de bulunan yapı stoğundan yüzde 25 oranında 1980 önce yapıldığını aktaran Adıgüzel, “Kalan yüzde 35’lik kısmı deprem yönetmeliğinden önce yapılmış. Yüzde 40 ise nispeten iyi durumda. Bazı mahallelerde imar, tapu ve kentsel dönüşüm sorunları vardı. İmar sorunları çözüldü. Tapu sorunları da çözülüyor. Ataşehir’i depreme hazırlamak istiyoruz. Bir deprem bilim kurulu oluşturduk. İTÜ’den Himmet Karaman hocamızdan destek aldık. Deprem öncesi, deprem günü ve sonrasını planlayacağız. Kentsel dönüşüm teşvik edilecek ve kolaylaştırılacak. Deprem günü için de bilinçlendirme çok kritik. Bir gönüllü grubu oluşturarak görevlendirmeler yapacağız. Oluşturacağımız yeşil alanlar deprem toplanma alanı olacak, 11 kilometrelik hat da Ataşehir’den çıkış koridoru görevi görecek. Toplanma alanlarına konteynerler koyacağız. Ataşehir’de 1 Nisan’dan sonra yapılacak tüm binalar deprem sırasında kriz merkezi olacak nitelikte yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR’

Ekonomik krizin sebep olduğu kent yoksulluğuna yönelik politikalar geliştirdiklerini belirten Adıgüzel, “Satın alma gücü düştüğü için vatandaşlar sosyal tesis istiyor. Kent lokantasına benzer tesisler, gençlerin daha ucuza kahve içebileceği kütüphaneler istiyorlar. Kadınlar kreş talep ediyor. Ataşehir’de şu an 7 kreş var. Kreş sayımızı 17’ye çıkarmak, tüm mahallelerimize yaymak istiyoruz. İlk etapta en dezavantajlı gördüğümüz Ferhatpaşa, Esatpaşa, Örnek ve İnönü mahallelerimize yapacağız. Ailelerin özel kreşin masraflarını ödeyebilecek durumu yok. Sosyal tesislerimizde, kafelerimizde, emekli evlerimizde ‘Atakart’ ile indirimli ama kaliteli hizmet sunacağız. Tüm Ataşehirliler bu karta sahip olabilecek ancak emekliler ve öğrenciler daha fazla destek alacak. Özel hastaneler ve başka kurumlar ile anlaşarak bu kartın sağlık hizmetinde de kullanılmasını istiyoruz. Kart hem fiziki hem uygulama yoluyla kullanılabilecek” dedi.

‘STANDARTLAR YÜKSELECEK’

Adıgüzel, en büyük hedefinin Ataşehirlinin yaşam standardını yükseltmek olduğunu belirtti.

Öğrencilere dönemsel burs ve kırtasiye destekleri verileceğini ileten Adıgüzel, aynı zamanda e-dersane projesi ile online eğitim fırsatının da sunulacağını açıkladı. Bunun yanında engelli yurttaşlar için bir yaşam merkezi kurmayı planladığını söyleyen Adıgüzel, bu merkezde engelsiz taksi, sesli kütüphane, akü şarj istasyonu bulunacağını ve uzman eğitmenler ile eğitimler verileceğini, engelli yurttaşların sosyalleşme ve hobi edinme alanı kazanacağını kaydetti.

Adıgüzel ayrıca, sokak hayvanları için hekimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak içinde kedi kısırlaştırma ünitesi ve sokak hayvanları farkındalık eğitimleri barındıran 38 bin metrekarelik bir hayvan rehabilitasyon merkezini hayata geçireceklerini söyledi.

