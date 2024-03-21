CHP Kâğıthane Belediye Başkanı Adayı Tonguç Çoban: 'Değişim talebi var'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:28

2019 yerel seçimlerinde ittifak oluşumu nedeniyle CHP Kâğıthane’de aday çıkarmadı. İYİ Parti’nin adayının desteklendiği Kâğıthane’de AKP oyların yüzde 54.40’ını aldı. AKP’nin kalesi olarak görülen ve bu sene her partinin kendi adayını çıkardığı ilçedeki sonuçlar ise merak ediliyor.

Kâğıthane’de müthiş bir değişim talebi olduğunu söyleyen CHP Kâğıthane Belediye Başkanı Adayı Tonguç Çoban, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Kâğıthane’de gördüğünüz sorunlar nelerdir?

Kâğıthane, İstanbul’un ticaret ve ulaşım ağlarının merkezinde, çevresinde güçlü metro ve metrobüs bağlantıları olan önemli bir lokasyonda yer alıyor. Ancak 15 km2 bir alan içinde 445 bin nüfus barındıran Kâğıthane ilçemizde kent içi ulaşım sorunları, yeşil alanların yetersizliği, sosyal donatı eksikliği, plansız yapılaşma ve tabii geçim sıkıntısı gibi ciddi sorunlar var.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSLERİ

Çözüm önerileriniz neler?

Son beş yıldır Ekrem İmamoğlu’nun siyasi-teknik danışmanı olarak 39 ilçe belediyesi ile İBB arasındaki koordinasyonu sağladığımdan teknik çözümler konusunda neler yapılması gerektiğini ve nasıl yapılacağını iyi biliyorum. CHP Kâğıthane Belediye başkanı adayı olduğum andan itibaren Kâğıthane’nin bütün mahallelerinde, sokaklarında, tüm toplumsal kesimlerle yakın işbirliği ve iletişim içinde sorunlara çözümler de geliştiriyoruz. Tabii, bu çözümlerde ilçe belediyesi olarak kendi yapacaklarımız da var, İBB ile birlikte yapacaklarımız da var.

Örneğin İBB Kâğıthane’yi de içine alan İTÜ-Maslak-Ayazağa-Cendere-Kâğıthane metrosu gibi yeni raylı sistem hatlarını projelendirip hayata geçirecek Kâğıthane Belediyesi olarak biz de 1 Nisan’da göreve geldiğimiz andan itibaren mahallelerimizden metro ve metrobüs duraklarına ring seferleri düzenleyeceğiz.

İBB’nin kentsel dönüşüm seferberliğinin bir ayağını Kâğıthane’de biz kuracağız. Vatandaşımızla müteahhitler arasında kamusal bir güvence sistemi oluşturacağız, mahallelerde kentsel dönüşüm ofisleri kurarak vatandaşlara haklarını anlatacak, onlarla anlaşacak, onları müteahhitlerle tek başına karşı karşıya bırakmayan bir dönüşüm sürecini belediye olarak biz planlayacağız.

Engellilerden kadınlara, gençlerden büyüklerimize kadar tüm toplumsal kesimler için İBB ile işbirliği halinde adaleti, refahı, dayanışmayı arttıran çözümlerimiz var.

Seçilmeniz durumunda yapacağınız ilk 3 şey nedir?

İlk işimiz, başta muhtarlarımız olmak üzere, Kâğıthaneli vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olan STK’ler, hemşeri dernekleri, meslek kuruluşları gibi temsili nitelikteki yapılarla güçlü bir kent meclisi kurmak olacak. Bir belediye başkanı kendi başına ve kadrosuyla sahadaki tüm konuları bilemeyebilir; ama bu konuları nereden ve nasıl alacağını bilmelidir. Kâğıthane’nin en önemli sorunlarından başlamak üzere hızlı çözümler geliştireceğiz.İkinci olarak, beş yıllık stratejik planımızı hazırlayacağız. Katılımcı ve iyi planlanmış bir süreçle gelecek beş yılda hangi konulara ve alanlara ne tür yatırımlar yapacağımıza yine hemşerilerimizle beraber karar vereceğiz. Tabii ki eksikliği çok hissedilen kreşler, parklar, otoparklar, yaşam merkezleri gibi sosyal donatılar için hemen çalışmaya başlayacağız. Örneğin ilk 3 yıl içinde kreş sayısını 10’a çıkaracak planlamayı hiç gecikmeden başlatacağız.

‘İKNA OLDUKLARINI GÖRÜYORUM’

2019 seçimlerinde yüzde 54.40 oy oranıyla AKP adayı seçildi. Siz seçmeni ikna edebilecek misiniz?

2019’da ittifak politikası gereği Kâğıthane’de CHP seçime girmedi, İYİ Parti aday gösterdi. Bu yüzden 2019’u ölçü almamak lazım. 2023 Cumhurbaşkan seçimi ikinci turunda Kâğıthane’de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy aldı. Aradaki fark 14 bin. Bu kapatılamaz bir fark değil. Kâğıthane’de müthiş bir değişim talebi var, ben bunu sahada görüyorum. Seçmenle kurduğum bire bir iletişimde ikna olmaya açık olduklarını, samimi diyalogla ikna olduklarını da görüyorum. O yüzden, ikna edebilecek misiniz sorunuza cevabım, evet, ikna olmaya açık geniş bir seçmen kitlesi var ve ben onları ikna edebiliyorum. Hemşerilerimizin tek beklediği niyetli, cesaretli, ehliyetli ve hepsinden önemlisi samimi bir yaklaşım, bu yaklaşımı bizden görüyorlar ve ikna oluyorlar.

Sokağa çıkınca nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz?

Çok sıcak, içten ve güler yüzlü bir tabloyla karşılaşıyorum. Zaten Kâğıthane’nin en güçlü yanı nedir derseniz, köklü, güçlü aile bağları ve komşuluk ilişkileri derim. Öte yandan Kâğıthane’de ticaret ve esnaf da çok canlı. İstanbul’da cadde alışverişinin en güzel örnekleri Kâğıthane’de geliştirilebilir. Bana vatandaşla çok yakın ve samimi bir iletişim kuruyorsunuz diyorlar. İnanın ben bu sıcaklığı vatandaşlardan almasam tek yanlı olarak bunu yapamam. Ben Kâğıthaneli hemşerilerimden aldığım samimi ve sıcak enerjiyi onlara yansıtıyorum.

Diğer adayların kampanyalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabii aday olduğum andan itibaren Kâğıthane’nin dışına çıkmıyorum, diğer adayları da çok yakından takip edemiyorum. Ama tüm CHP adayları büyük bir gayretle çalışıyor. Burada esas olan Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul çapındaki kampanyasının bizlere ışık tutması. Ekrem başkanın kapsayıcı, icraatçı, samimi söylem dili ve tutumunu ilçe kampanyalarına yansıtabildiğimiz oranda başarı gelecektir. Buna inanıyorum.