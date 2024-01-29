Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı? Gayrettepe Kağıthane metrosu ne zaman açılacak? Gayrettepe Kağıthane metro hattı durakları neler?
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın ne zaman açılacağı İstanbullular tarafından merak ediliyor. Peki, Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı? Gayrettepe Kağıthane metrosu ne zaman açılacak? Gayrettepe Kağıthane metro hattı durakları neler?
İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını bildirdi. Peki, Gayrettepe Kağıthane metrosu açıldı mı? Gayrettepe Kağıthane metrosu ne zaman açılacak? Gayrettepe Kağıthane metro hattı durakları neler?
GAYRETTEPE KAĞITHANE METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul ‘Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı’nda yapılan çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, “Birçok özelliği ile ‘ilk’lerin, ve ‘en’lerin projesi olan ülkemizin en hızlı metrosu ‘Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’mızın son halkası olan ‘Gayrettepe Kağıthane’ etabındaki çalışmaları tamamladık. 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.” ifadelerine yer verdi.
GAYRETTEPE KAĞITHANE METRO HATTI DURAKLARI
1. Gayrettepe
2. Kağıthane
3. Hasdal
4. Kemerburgaz
5. Göktürk
6. İhsaniye
7. Terminal 2
8. İstanbul Havalimanı
9. Kargo Terminali
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