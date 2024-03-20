CHP Kartal Belediye Başkanı adayı Gökhan Yüksel: Çok şeyler yapacağız

Yayınlanma: 20.03.2024 - 18:08

Güncelleme: 20.03.2024 - 18:09

CHP Kartal Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Gökhan Yüksel, yerel seçimlere ilişkim Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

5 Yıllık Belediye Başkanlığı sürecinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocukluk ve gençlik yıllarını komşuları ile birlikte geçirmiş biri olarak göreve geldiğimiz gibi komşularımızla buluşmalarımıza devam ettik. ‘Halk Toplantıları’ yaptık, belediye binamızda ‘Halk Günleri’ düzenledik. Sonrasında kuracağımız Komşu İletişim Merkezi düşüncesi de yine bu dönemde oluştu. Muhtarlarımız, esnafımız ve STK’larımızla da düzenli aralıklarla buluştuk. Öncelikli olarak yapılması gereken işleri önümüze koyduk ve zaman kaybetmeden harekete geçtik.

‘ALTYAPIYI GÜÇLENDİRDİK’

Tüm bunların ışığında karşımıza ilk olarak bir altyapı meselesi çıktı ve onunla başladık. Her yağmur yağdığında sel manzaraları oluşuyordu. Galeri sistemiyle altyapıyı 4 kat büyüttük. Ekrem İmamoğlu başkanımız ile birlikte bu sıkıntıları 1 yıl gibi kısa bir zaman dilimde çözdük. Kartal’ın 20 mahallesinde 5 yıldır yoğun bir altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz.

Yaşadığımız ekonomik çöküş ve maalesef hepimizi vuran hayat pahalılığı, bizleri bütçe dostu projeler üretmeye yönlendirdi ve adını gençlerimizin verdiği “Gezegen Kafe” markası da bu sırada doğdu. Çok kısa bir zaman diliminde 11 tane Beltur anlayışında hizmet veren sosyal tesisimizi tamamladık.

3 mahallemizin ihtiyaçlarına cevap veren Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezimizi açtık. Kartal’da bir ilk olarak Kız Yurdumuzu hizmete sunduk. Gençlerin tüm dikkatini spora, kültüre, sanata ve eğitime çekmeye çalışıyoruz. Kartal’da Bilim, Teknoloji ve Mühendislik merkezi kurma hedefi ile Makine Hangar’ı, Makine Mühendisleri Odası’nı sürecin içine dahil ederek açtık. Kreş öğrencilerinden doktora öğrencilerine değin her yaş ve eğitimden insan orada bir araya gelip fikirlerini hayata geçirecek. Tüm bunlar aslında pandemi, depremler gibi, yangınlar ve sel gibi yaşadığımız büyük sıkıntıların, zorlukların ve acıların eşliğinde, onların tam merkezindeyken oldu. Kartal’ın ilk Aşevi ve Gıda Bankası’nı kurduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, kreş ve üniversite öğrencilerimizin, kış aylarında dışarıda üşüyen komşularımızın içini ısıtan, hem midesini hem de kalbini doyurduğu yer oldu.

Yeniden seçilmeniz durumunda yapacağınız projeler nelerdir?

Artık kentler tek başlarına değil. Dünya ile entegreyiz. Toprak, hava, su hepimizin. Dolayısıyla odaklanacağımız en önemli konular arasında enerji kaynaklarımız ve onların sürdürülebilir, yenilenebilir olması geliyor. “Yeşil Kent” olma yolunda önemli projeleri hayata geçireceğiz. Öte yandan Kartal’ı ticaret, kültür ve turizmin merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu amaca yönelik proje ve çalışmalarımız hız kazanacak. Çeyrek asırlık sorunları çözdük, ancak altyapı konusunda daha yapacak çok işimiz var ve bu yatırımlara yeni dönemde de tüm eksiklerimiz tamamlanana kadar devam edeceğiz.

‘DEPREME DAYANIKLI KONUT’

Kentsel dönüşümle ilgili yapacağınız projeler var mı?

Kartal’da eski binaların sayısı oldukça fazla. 5 yıllık dönemde yaklaşık 2 bin 200 bina yıktık. Öncelikle 99 depreminden önce yapılmış binalarda, bina yenileme ve kentsel dönüşüm sürecini hızlandırıyoruz. Tabii ki bunlar ada bazında olunca güzel bir kentsel dönüşüm projesi oluyor. Bunun önündeki en büyük engel, maliyet ve güven. Biz güveni tamamlamaya çalışıyoruz, finans konusunda da gerekli teşvikler sağlandığında insanlar bizim rehberliğimizde beklentilerini şekillendirebiliyor. Çok fazla site toplantısını halen devam ettiriyoruz. Kartal’da 40 yıldır bitmeyen bir imar sorunu vardı. Merkez planları ile ilgili süreci tamamladık. Girişimcilerin yatırımları olan yerler var, burada Kartal’ın yeni cazibe noktası olacak alanlar inşa edilecek. Hem depreme dayanıklı konutlar olacak, hem de yeni iş alanları açılacak.

Kartal’ın merkezinde etap 1 ve etap 2 planları vardı. 99 depreminden beri yapılması planlanıyordu, bu da bize nasip oldu. Etap 1 ve etap 2 planlarını da tamamladık. İmar sorunu olmayan bir Kartal’ımız var. Önümüzdeki 5 yılda bu alanlarda kentsel dönüşüm olacak. Ayrıca yepyeni yatırımlar bekliyoruz. Hem güvenli konutlar inşa edilecek hem de yeni iş alanları açılacak. Hizmetlerimizi üretirken hiçbir zaman oy odaklı çalışmadık, komşu odaklı çalıştık, 2019 seçiminde de bunun karşılığını gördük hep birlikte. Bizim en büyük odak noktamız Kartal’ın 10 yıllık projeleri ve yol haritasını oluşturmak. Daha neler yapabiliriz diyoruz, sorduğumuz soru da meşgul olduğumuz yer de sadece burası.

‘BAŞARININ İZİNDEN GİDİYORUZ'

Sokağa çıkınca nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz?

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik projelerimizde bir araya geldiğimizde gözlerindeki ışıltının tarifi mümkün değil. Onlarla bizim konuşabildiğimiz, iletişim kurabildiğimiz özgün bir dilimiz var. Bunun dışında yaşça benden büyük komşularımızın yüzündeki gururu görmekten çok hoşnutum. Biliyorlar ki ben onların evlatlarıyım, komşularıyım, hemşerileriyim. Hangi mahallemize gitsek hemen bağırlarına basıyorlar. Yerel hizmetler konusunda ne kadar iyi bir tablo ile karşılaşsak da ekonomik anlamda gelen şikâyetler bunun tam tersi. Komşularımızla bir araya geldiğimizde, yaşadıkları sıkıntıları fark ediyoruz. Yerel yönetimin yapabileceği ne varsa hiç durmadan onun peşinden, onu başarmanın izinden gidiyoruz.