CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı Gonca Köksal: 'Birlikte kalkınacağız'

Menteşe’de 4T projesini yaşama geçireceklerini belirten Gonca Köksal, “Tarım, turizm, ticaret ve teknoloji merkezli yönetim modeliyle Menteşe tüm ülkeye örnek bir kent olacak” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:00
CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı Gonca Köksal: 'Birlikte kalkınacağız'
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CHP’nin Muğla’daki tek kadın adayı, Menteşe Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Menteşe’nin sahip olduğu değerlerden yola çıkarak 4T projesini yaşama geçireceklerini açıkladı. Tarım, turizm, ticaret ve teknoloji merkezli yönetim modeliyle Menteşe’nin tüm ülkeye örnek bir kent olacağını ifade eden Köksal, seçim propagandasını ekonomik kalkınma modeli üzerine oluşturdu.

‘ÜRETİCİYE DESTEK’

Menteşe’nin tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını belirten Köksal, “Menteşe’mizin tüm üretim değerlerini işleyip yerel markalara dönüştüreceğiz. Bugün bırakın ülkeleri, artık şehirlerin birbiriyle rekabet ettiği bir ortamda Menteşe olarak biz de ulusal ve uluslararası rekabette var olmak için gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

Menteşe’nin verimli topraklara sahip olan bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Köksal, kırsal alanlarda ve köylerde yetişen ürünleri tespit edeceklerini belirterek “Menteşe’mizde üretilen gıda ve tarım ürünlerinin hangi kalitede ve hangi yöntemlerle yetiştirilebileceği bilimsel çalışmalarla belirleyecek ve üreticimizi bu yönde yönlendireceğiz” diye konuştu.

Üretim verimini artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek için eğitimler verileceğini, toprak analizleri yapılarak üretimin destekleneceğini söyleyen Köksal, “Belediye bünyesinde ziraat mühendisleri istihdam edilecek. Ulusal ve uluslararası pazarda yer alabilecek standartlarda ürünler yetiştirilip satış ve pazarlama stratejileri geliştirilerek kadın üreticilerimiz başta olmak üzere tüm üreticilerimiz ekonomik açıdan desteklenecek. Birlikte üretip birlikte kalkınacağız” diye konuştu.

‘KÜLTÜRÜMÜZ YAŞAYACAK’

Yerel ürünlere katma değer kazandırılarak işleneceğini, yerel markalar oluşturulacağını ifade eden Köksal, “Bu toprağa özgü yerel ürünlerimizin coğrafi işaretleri alınacak ve uluslararası düzeyde tanıtılıp pazarlanacak. Bu konuda başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak üretim, finansman, eğitim ve pazarlama desteklenerek şehrin ticari ağı güçlendirilip ekonomik büyüme sağlanacak. Arasta bölgesindeki kültür taşıyıcısı zanaatlar ve zanaatkârlar belgelenecek, sosyal medyada tanıtımları yapılacak. Usta-çırak faaliyetlerinin artması teşvik edilerek gençlerimizin meslek edinmesi ve kültürel mirasımızın yaşaması sağlanacak” dedi.

Menteşe Belediyesi’ne ait Çocuk Bilim Parkı ve Robotik Kodlama Merkezi’nin daha da aktif hale getirileceğini belirten Köksal, şöyle konuştu: “Üniversite-özel sektör işbirliğinde kurulan araştırma ve geliştirmeye yönelik Teknopark ile ortak projeler üreterek gençlerimizin ve yerel firmalarımızın büyümesi teşvik edilecek. Gençlerimizin start-up projeleri maddi manevi desteklenecek. Menteşe’miz mevcut değerleriyle ve yapacağımız çalışmalar ile teknoloji şirketlerinin yatırım merkezi haline getirilecek.”

‘CANLI CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞECEK'

Menteşe’nin sahip olduğu kültürel, tarihsel değerlerin kültür turizmi açısından önemine işaret eden Gonca Köksal, “Tarihi ve kültürel mirasımız ulusal ve uluslararası çapta tanıtılacak. Sağlık, spor, doğa, gastronomi, tarih, kamp temalı turizm rotaları oluşturularak tanıtımları yapılacak. Saburhane, Tabakhane ve Arasta bölgesinde Menteşe kültürünün deneyimlendiği bir turizm aksı oluşturulacak. Kültür ve sanat faaliyetleriyle de zenginleşecek Menteşe öğrencilerin, gençlerin, çocukların, ailelerin beslendiği canlı bir cazibe merkezine dönüşecek. Menteşe’nin zengin doğasından yararlanarak ekoturizm desteklenecek” diye konuştu.


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