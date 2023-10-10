Menteşe’de Atatürk’ü anarken Ortadoğu savaşına bakmak

10 Ekim 2023 Salı

Cumartesi günü, Muğla, Menteşe’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını kutladık.

Tam bu sırada, Ortadoğu’daki kanlı savaş haberleri hepimizi ürpertti:

Atatürk’ün Laik Cumhuriyet ile bize armağan ettiği iç barışın değerini bir kez daha anladık!

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Bu yazı üç ayrı öykünün kesişme noktasındaki duygu ve düşüncelerimden oluşuyor:

1. öykü: Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında ve bu Cumhuriyeti benimsememiş, ona düşmanca davranan bir iktidar, Cumhuriyetin yüzüncü yılını son derece sönük bir biçimde geçiştiriyor.

Buna karşılık CHP’li yerel yönetimler, merkezi iktidarın bu Cumhuriyet karşıtlığına karşı, onu benimsiyor, yüzüncü yılı coşkuyla kutluyorlar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de, Atatürkçü, Demokrat ve Cumhuriyetçi, başarılı bir politikacı.

Onun Felsefe Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği Kültür Şenliği bağlamında biz de Zülâl Kalkandelen ile birlikte bir konferans verdik ve “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” kitabımızı imzaladık.

2. öykü: Felsefe Kültür Sanat Derneği, FKSD, Bilge Coşkun Apaydın ile Ali Apaydın adlı iki eğitimcinin kurduğu bir dernek.

Ali Apaydın Menteşe doğumlu, felsefe hocası bir eğitimci. Eşi ile birlikte, Ankara’da Varlık Lisesi diye bir okulu da kurmuşlar ve yönetiyorlar.

Menteşe ile olan bağları, bu yılki Kültür Festivalini belediye ile birlikte düzenlemelerine yol açmış.

3. öykü, HAMAS’ın İsrail’e saldırısıyla yeniden alevlenen Ortadoğu Savaşı ve Türkiye.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun iç politikada, yolsuzluk iddiaları karşısında otoriterleşme eğilimleri göstermesi ve güç kaybetmesi sonunda Filistinlilere karşı şiddetlendirdiği baskı politikası ile bir tepkiyi ve savaşı ateşlemesi...

İran tarafından desteklenen HAMAS’ın İsrail ile olan sorunlarından dolayı zaten kolaylıkla başvurduğu kanlı bir saldırı...

Ortadoğu’nun, YahudiMüslüman karşıtlığı ile ateşlenen “kimlik politikaları” bağlamında yeniden istikrarsızlaşması ve bu istikrarsızlaşmanın, Lübnan, Suudi Arabistan, İran, Rusya ve ABD’nin de işe karışmasıyla, Türkiye’nin istikrarını da tehdit etmeye başlaması.

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Bu üç öykünün kesiştiği bir anda, Menteşe’de, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyor ve onu bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü konuşuyoruz.

Türkiye’yi düşman işgalinden kurtararak Cumhuriyeti kuran Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünü ve Ortadoğu’ya, Araplar arasındaki sürtüşmelere karışmamak ilkesini anımsıyorum.

Konferans öncesinde, Muğla Yörük Obaları Derneği’nde çay içerken derneğin Genel Başkanı Orhan Akcan ile Demokrasi, Cumhuriyet ve Atatürk üzerine sohbet ediyoruz:

Orhan Akcan müthiş bir Demokrasi tanımı yapıyor:

“Demokrasi, camiye gidenle meyhaneye gideni buluşturan rejimdir” diyor.

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Atatürk, hem dış saldırıya karşı, Kurtuluş Savaşı’nı kazandı...

Hem de iç barış için, Cumhuriyeti laik temeller üzerine kurdu:

Laik Türkiye Cumhuriyeti, kesinlikle “kimlik savaşlarının” dışında kalmalı, Ortadoğu’daki sıcak savaşa da hiçbir biçimde karışmamalıdır

