CHP'li belediye başkanı cami yapılması amacıyla yıkılmak istenen parka sahip çıktı: 'On binlerce Giresunluyu arkama alırım'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:33

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:54

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, cami yapmak amacıyla hukuksuz bir şekilde Belediyenin elinden alınan Taşbaşı Parkı’nda yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına; Sivil Toplum kuruluşu (STK) Temsilcileri, Siyasi Parti Temsilcileri, Önceki Dönem Belediye Başkanları ve Önceki Dönem Milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Parktaki basın açıklamasında konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesi gerektiğini belirterek çerçevesinde mücadele ve direniş göstermeye kararlı olduklarını vurguladı.

Köse açıklamasında: “Giresun kent belleğinde yer edinmiş, sembol bir alan halini almış, tapusu Giresun Belediyesi'ne ait olan Taşbaşı Parkı’mıza İstanbul’da bulunan paravan bir dernek aracılığıyla hukuksuz bir şekilde el konulmuştur. Bu süreçle ilgili derneğin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 23.09.2024 tarihli başvurusu üzerine 29.11.2024 tarihinde yapılan kurul toplantısında konu gündeme gelmiş ve kurul tarafından talep reddedilerek üyeler tarafından karar metni imzalanmıştır. Ancak kurula verilen talimatla daha önce reddedilen karar ne hikmetse aynı kurul tarafından kabul edilmiştir. Bu kabule karşı belediye temsilcimiz itirazda bulunarak karşı oy kullanarak gerekçeleri ile beraber talebi reddetmiştir. Bu hukuksuz kararla birlikte Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu eliyle mevcutta olmayan bir yapı tarihi eser olarak tescil edilmiştir” dedi.

'SGK HACZİ ALELACELE KALDIRILDI'

Giresun Belediyesi mülkleri üzerinde bulunan SGK hacizlerinin belediyenin bir iş yapmasına ve hizmet etmesine engel olduğunu söyleyen Köse, "Bunu bütün kamuoyu bilmektedir. Ne hikmetse bu park üzerindeki SGK haczi alelacele kaldırılarak Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu trajikomik kararı ile tapu gaspı yapılmıştır. Bu hususu halkımızın takdirlerine sunmaktayız.1932 yılında tamamıyla yıkılmış bir yapının, ‘’korunması gerekli kültür varlığı’’ olarak tescil edilebilmesi için taşıması gereken kriterler 2863 sayılı kanunda belirtilmiştir. Burada altını çizerek belirtmek istiyorum bu kanunda belirtilen kriterler var olan bir yapı için aranan kriterlerdir. Mevcutta hiçbir parçası tabiri caizse yapıya ait bir çakıl taşı dahi olmayan bir yapıyı tarihi eser olarak tescillemek trajikomik bir durumdur. Bu kararı alan Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu hangi gerekçe ile ya da telkin ile böyle bir kararı aldığına açıklık getirmek durumundadır.

Kurulun bu emsali görülmemiş kararı ile yarın bir başka var olmayan yapının tesciline zemin hazırlanır. Devletin işleyişini az çok bilen bir kişi bile bu kararın çok tehlikeli bir karar olduğunu anlar. Bu karar ile Türkiye’nin herhangi bir yerinde herhangi bir vakıf sadece eski fotoğrafları göstererek dahi tescil işlemi gerçekleşmesini sağlayabilir. Yani kaybedilmiş tüm hakların geriye doğru işletilmesi gündeme gelebilir” diye konuştu.

'KARARIN BOZULMASINI BEKLİYORUZ'

Köse, birtakım çevrelerin, şehrin Cumhuriyetle eşdeğer parkına göz diktiğini bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Giresun halkının geçmiş anıları, hafızası yok edilmek istenmektedir. Camiler hepimizin kutsalıdır. Bu konu cami talebi altında başka hesaplaşmalar taşımaktadır. Bir Cumhuriyet şehri olan Giresun’un Taşbaşı Parkı Cumhuriyetin ilanı ile başlayan yeni sürecin kültürel bir değeridir. Korunması ve tarihe aktarılmasının gerekli olduğu bir alandır. Giresun halkı da Taşbaşı Parkını 'Cumhuriyet döneminin korunmaya değer bir mirası ve geleceğe taşınacak bir katman' olarak görmektedir. Bizler seçim döneminde halkımıza bir söz vermiştik. Sahil yolunun geçmesiyle adeta şehrimizden koparılan Taşbaşı Parkımızı tekrar halkımızla buluşturmak için o bölgeye yeni bir köprü inşa etmeyi vaat etmiştik. Bizler Giresun halkımızla birlikte Taşbaşı parkımıza sahip çıkıp, bu hukuksuz kararın arkasında hangi güç olursa olsun şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte hukuk çerçevesinde mücadeleyi ve direnişi göstermekte kararlıyız. Umut ederiz ki Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu, bu akla mantığa uymayan, yasalara aykırı kararı bozar ve Taşbaşı parkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de şehrimizin önemli bir değeri olarak gelecek nesillere aktarılır”

Köse, konuşmasının sonunda “Şayet ne olduğu belirsiz kişiler bir gün buraya gelip, bu parkı yıkmaya kalkarlarsa, ben de arkama on binlerce Giresunluyu alacağım. Burada karşı çıkacağım. Giresun’un sahipsiz olmadığını herkes görecek. Hodri Meydan” vurgusunu yaptı.