Denizi kirleten gemiye 20,5 milyon lira ceza
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Limanı içerisinde denizi kirleten bir gemiye 20,5 milyon lira ceza uyguladı.
Türkiye'de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyeden birisi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetimini tekne, insansız hava araçları ve su altı drone sistemiyle 24 saat kesintisiz sürdürüyor.
Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere müdahale eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak bir şikayet sonrası Mersin Limanı’nda denize kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.
"DENİZİMİZİ KİRLETENLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mersin'de kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerini söyleyen Seçer, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20,5 milyon TL ceza yazdık. Denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" dedi.
Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20.5 milyon TL ceza yazdık.— Vahap Seçer (@VahapSecer) December 18, 2024
Artık denizimizi “Elektronik Gemi Denetim Sistemi” ile denetliyoruz.
Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız! pic.twitter.com/Nbusg3Uxjw
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