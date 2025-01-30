Ekrem İmamoğlu grafik paylaştı: 'Kent Lokantalarımızı küçümseyen akıllar iyi baksın'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 20:55

Güncelleme: 30.01.2025 - 20:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kent Lokantalarımızı küçümseyen akıllar bu grafiğe iyi baksın.

Ne yazık ki dünya gıda enflasyonu listesinde 5. sıradayız. Çarşıya pazara uğramayanların bundan hiç haberi yok tabi. Kent Lokantalarımız bu derin yoksullukla mücadele için var. Milletin yanında olmaya devam edeceğiz."

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Kent Lokantalarımızı küçümseyen akıllar bu grafiğe iyi baksın.



Ne yazık ki dünya gıda enflasyonu listesinde 5. sıradayız. Çarşıya pazara uğramayanların bundan hiç haberi yok tabi. Kent Lokantalarımız bu derin yoksullukla mücadele için var. Milletin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/gHdLCbOf91 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 30, 2025



