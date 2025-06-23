Eyüpsultan Belediyesi, Çiftalan Plajı'nı sezona hazırlıyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara doğayla iç içe bir kaçış alternatifi sunduğu Çiftalan Plajı, 2025 yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziyaretçilerin daha keyifli zaman geçirmesi için plaj genelinde kapsamlı yenileme çalışmaları yapıldı. Giriş ve otopark alanlarındaki kilit taşları ve bordürler onarıldı. Ücretsiz olarak sunulan şezlong ve şemsiyeler yenilenirken, plaja yeni ekipmanlar da eklendi.

DUŞ, TUVALET VE REVİR ALANI HİZMETLERİ

Misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlar elden geçirildi. Soyunma kabinleri, duşlar, tuvaletler, kafeterya ve revir alanları temizlenerek hizmete hazır hale getirildi. Sahil hattına yapılan kum serimiyle birlikte plajın kullanım konforu da artırıldı.

Doğayla baş başa, aile dostu atmosferiyle dikkati çeken plaj, İstanbul’un gürültüsünden uzaklaşmak ve serin sularda ferahlamak isteyen yurttaşlar için cazip bir yaz rotası olmaya devam ediyor.