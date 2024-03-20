Faruk Demir'in Ardahan'ı: Uzaklardaki kentte 5 yılda neler yapıldı, gelecekte neler planlanıyor?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 18:18

Güncelleme: 20.03.2024 - 18:18

Ardahan’ı anlatmak için nereden başlayacağınızı şaşırıyorsunuz... Coğrafi olarak ülkenin en kuzeydoğusunda... Kent merkezinin nüfusu 23 bin. Bir büyük kentin mahallesi kadar yani... Geçmişi eskilere dayanmasına karşın günümüzde bir yanıyla yoklukların başkenti gibi. İki komşu ülkeye sınırı var. Devasa üretim potansiyeli var, doğal olanakları var.

Sokaklarında biraz dolaşıp, dikkat kesilince geçmişin izleri gözünüze çarpar.

Faruk Demir, beş yıldır Ardahan’ın belediye başkanı. Ortadoğu’ya, Kafkaslar’a, Somali’ye eli uzanan güçlü, gösterişli ve kuvvetli “AKP iktidarımız”dan devraldığında şehri, bir trafik düzeni dahi yokmuş, sinyalizasyon sistemi de... Beş yılda yaptıklarını fotoğraflamış, belgelemiş. Katalog hazırlamış: Böyleydi, böyle oldu diye...

TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK

Herkes o kataloğu görmeli. Görmeli ki anlasın AKP’nin yeni Türkiye’sini ve Ardahan’ın 5 yıl öncesini. Yolda asfalt, kaldırımda kaldırım taşı yok. Mahallelerin ara sokakları toz toprak. Turizm potansiyeli yüksek, konaklama tesisi çok yetersiz, şehirlerarası otobüs terminali yok denecek düzeyde. Belediyenin aracı yok, hepsi kiralık, birileri para kazanıyor. Hayvancılık gelişmiş, karkas et fiyatına satılan ürün, on katına kavurma olarak geri dönüyor. Belediyenin borcu yıllık bütçesinin yüzde 178’i düzeyinde... En önemlisi de belediye binasının girişinde “TC” ibaresi yok.

Faruk Demir, belediye başkanı olur olmaz ilk bir haftada caddelere sinyalizasyon sistemi kuruyor, kent trafik kurallarıyla tanışıyor, hemen belediye binasının üzerindeki “Ardahan Belediyesi” yazısının başına “TC” ibaresi ekliyor. Yollar asfaltlanıyor, ara sokaklara kilit taşı döşeniyor. Kent müzesi kuruluyor, kavurma üretim tesisi açılıyor, gençlere yönelik kitap kafe faaliyete başlıyor. “Kura” markası ile yerel ürünlerin satışına başlanıyor Türkiye’nin her yerine...

Kimsenin gitmek istemediği Kura Vadisi’nde ilk etap düzenleme yapılıyor, bungalov evler açılır açılmaz doluyor. Otobüs terminali yapılıyor, belediye ahşap atölyesi kent mobilyası üretiyor. Demir’in deyimiyle yeni borçlanmaya gidilmeden, borcun yıllık bütçeye oranı yüzde 10’a düşürülerek yapılıyor bunlar. Bütçe dışında kente 500 milyon TL’lik bir ek kaynak getiriliyor. Demir, bağlantılarını kullanarak kentin ilk fabrikasının açılmasını sağlıyor.

Bunları böyle sıralamak kolay ancak Demir’in hazırladığı kataloğa bakarsanız Ardahan’ın nereden nereye geldiğini görmek daha kolay oluyor.

DEMİR’İN YENİ HEDEFLERİ NE?

Faruk Demir yeniden aday...

Arayıp “5 yılda ne yapacaksınız” diye sorduğumuzda bir katalog daha gönderdi. Beton santralı, kilit taşı parke, bordür üretim tesisi, su paketleme tesisi, yeni belediye hizmet binası, belediye konut yapı kooperatifi, galericiler sitesi, düğün salonu, yem fabrikası, Çamlıçat Ormanı’na karavanpark, et entegre tesisi, belediye iş merkezi, Belediye konservatuarı, Yalnızçam Kayak Merkezi’ne ve Çıldır Gölü kıyısına birer sosyal tesis kurulması planlanıyor.

İhtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti ve Kars Havaalanı’na servis uygulaması başlatılacak.

Ayrıca Demir, güneş enerjisi sistemi kurmayı ve kente üç yeni tekstil fabrikasının açılmasını da hedef olarak koymuş kendine.

Umarız, dileriz Türkiye ve özellikle de AKP iktidarı da Ardahan’a arkasını değil, yüzünü döner. Muhteşem potansiyeli değerlendirir.

Yoksa, türküde olduğu gibi, “Ölen gariplerin yasını, Ardahan’ın gökyüzünde sürekli uçan kentin meşhur kuşları tutuyor” zaten...

