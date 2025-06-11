Ferdi Zeyrek’in adı Muratpaşa’da yaşayacak: Zeyrek’in adı parka veriliyor

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının ilçede bir parka verileceğini söyledi. Uysal, konuyla ilgili önergenin temmuz ayı belediye meclis gündemine verileceğini belirtti. Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evinde yaşanan bir elektrik kazasında ağır yaralandı. Zeyrek, kaldırıldığı hastanede 66 saat süren mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi. 1977 doğumlu olan Zeyrek, mimarlık eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar serbest mimar olarak çalıştı. 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Zeyrek için memleketi Manisa’da düzenlenen cenaze töreni, on binlerce kişiyi bir araya getirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da cenazeye katılan isimler arasındaydı. Muratpaşa Belediyesi’nin Temmuz ayı meclisinde görüşülmesi beklenen önergenin kabul edilmesi halinde, Ferdi Zeyrek’in adı ilçede bir parka verilerek yaşatılacak.



