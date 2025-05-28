Hitit Rallisi’nin 49. Etabı Beypazarı’nda koşulacak

Türkiye’nin en köklü motor sporları organizasyonlarından biri olan Hitit Rallisi, bu yıl 49. kez ralli tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen organizasyonun bir etabı, 14-15 Haziran tarihlerinde Ankara’nın tarihi ilçesi Beypazarı’nda gerçekleştirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek ralli, hem yerli hem de yabancı birçok sporcuyu ağırlayacak. Heyecan dolu etapların yanı sıra organizasyon, Beypazarı’nın tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla da izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Beypazarı Belediyesi yetkilileri, bu önemli etkinliğin ilçeye hem sportif hem de turistik katkı sağlayacağını vurgulayarak, tüm basın mensuplarını ve ralli tutkunlarını bu heyecana ortak olmaya davet etti.