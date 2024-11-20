İBB Başkanı İmamoğlu, ABB Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu görüştü.

İBB Başkanı İmamoğlu, ABB Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:34

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı. 

Mansur Yavaş, görüşmeyi X hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. 

Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık.

 


Etiketler: #Mansur Yavaş #Ekrem İmamoğlu

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