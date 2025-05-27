İBB, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıldönümünü coşkuyla kutlayacak: Program belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs’ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi de ücretsiz gezilebilecek.

Ücretsiz girişten yararlanmak için; Radar Türkiye uygulamasının “İşlemler” sekmesinde yer alan QR kodu girişte gösterilmesi ve T.C. kimlik belgesini ibraz edilmesi yeterli olacak.

HAFTASONU DA DEVAM EDECEK

Kutlama coşkusu haftasonu da sürecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ve 1 Haziran Pazar günü “Fetih’in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih’in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi” yapılacak. İki tur şeklinde yapılacak gezilere başvuru, İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Cumartesi günü saat 18.00’de, Sultanahmet’teki Turşucuzade Konağı’nda bulunan Sıbyan Mektebi’nde yazar Mustafa B. Bozkurt’un “Fetihle Şenlenen İstanbul: Fatih’in İstanbul Vizyonu” adlı söyleşisi ve ardından İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun “İstanbul’a Şarkılar” konseri gerçekleşecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ve 1 Haziran Pazar günü saat 12.00’den itibaren İBB Saraçhane Parkı’nda çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

Tüm İstanbulluların davetli olduğu kutlama programının ayrıntıları şöyle:

29 Mayıs 2025, Perşembe

19.00 Edirnekapı Parkı Toplanma

19.30 Yürüyüş Başlangıcı (Fevzipaşa Caddesi üzerinden Saraçhane’ye ulaşılacak. İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı, İBB Bandosu da eşlik edecek)

20.30 Yüksek Sadakat Konseri - İBB Saraçhane Binası Önü

31 Mayıs Cumartesi

“Fetih’in başlangıç noktası Anadolu Hisarı müze gezisi ve Fetih’in mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi”

Anadolu Hisarı Müze Gezisi

10:00 1. Tur

11:00 2.Tur

Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi

10:00 1.Tur

11:00 2.Tur

12.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri – İBB Saraçhane Parkı

18.00 Söyleşi – “Fetihle Şenlenen İstanbul: Fatih’in İstanbul Vizyonu” – Sıbyan Mektebi

Konuk: Mustafa B. Bozkurt

19.00 İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu “İstanbul’a Şarkılar” / Sıbyan Mektebi

1 Haziran Pazar

“Fetih’in başlangıç noktası Anadolu Hisarı müze gezisi

Ve Fetih’in mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi”

Anadolu Hisarı Müze Gezisi

10:00 1. Tur

11:00 2.Tur

Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi

10:00 1. Tur

11:00 2.Tur

12.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri – İBB Saraçhane Parkı