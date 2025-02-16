İBB ve Beyoğlu Belediyesi, "Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı" düzenledi

Yayınlanma: 16.02.2025 - 19:28

Güncelleme: 16.02.2025 - 19:28

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Beyoğlu'nu ve gençlerimizi bu illetten, bu zehirden korumak için elimden geleni yapacağım. Siz bir adım atın, biz size 10 adım atalım, omuz verelim" dedi. İstanbul Büyükşehir Beleriyesi (İBB) Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mustafa Erata da İBB'nin bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirdiği Sosyal Uyum Destek Merkezleri'ne (SUDEM) 43 bin 887 kişinin başvurduğunu ifade ederek, bağımlılıkla mücadelede ilçe belediyeleriyle iş birliğinin önem taşıdığını söyledi.

İBB ve Beyoğlu Belediyesi'nin iş birliğiyle Beyoğlu Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı düzenlendi. Beyoğlu’ndaki Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, gençlerin madde bağımlılığından korunması amacıyla alınması ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplum olarak atılması gereken adımlar ele alındı.

GÜNEY: SİZ BİR ADIM ATIN, BİZ SİZE 10 ADIM ATALIM

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney çalıştayda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gençlerimize sesleniyorum; bile bile kendinize bu kötülüğü yapmayın. Bizler Beyoğlu Belediyesi olarak, başkanınız olarak, bir abiniz olarak yanınızdayız. Bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız olduğunda rahatlıkla kapımızı çalabilirsiniz. Eğer madde bağımlıysanız ve kurtulmak istiyorsanız gelin hep birlikte biz de size destek olalım, bu kötülükten sizi kurtarıp iş, aş hayatına sizi kazandıralım. Siz bir adım atın, biz size 10 adım atalım, omuz verelim. Bu zehri bünyelerimizden de sokaklarımızdan da hep birlikte atalım. Benim ahdım var, Beyoğlu'nu ve gençlerimizi bu illetten, bu zehirden korumak için elimden geleni yapacağım."

ERYİĞİT: BAĞIMLILIK TOPLUMSAL BİR KONU

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit de "Bağımlılık toplumsal bir konu. Bu toplumsal sorunu bilimin rehberliğinde ortak akılla çözebiliriz. Buna yerel yönetimler de bilim insanları da aileler de katılacak. Herkesin dahil olması ve bu konuyla ilgili bilinçlenmesi gereken bir sorundan bahsediyoruz. Bizim SUDEM’lerdeki temel amacımız da önlem almak, rehabilite etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak üzerine kuruludur" die konuştu.

"43 BİN 887 KİŞİ SUDEM'E BAŞVURDU"

Çalıştayda, İBB Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mustafa Erata, İBB'nin bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirmiş olduğu Sosyal Uyum Destek Merkezleri (SUDEM) hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Şimdiye kadar 43 bin 887 kişinin SUDEM'e ulaştığını aktaran Erata, şöyle konuştu:

“43 bin 887 kişi SUDEM merkezlerine gelip ‘Ben bağımlıyım, bir bağımlı yakınıyım ne yapacağım, nereye gideceğim, nasıl devam edeceğim?’ diye bize sordu. Şimdiye kadar online eğitimlerimiz hariç yüz yüze 645 eğitim düzenlemişiz ve 20 bin kişiye ulaşmışız. Bizim bir şekilde mahalleye inmemiz gerekiyor ve bunun için de en iyi yol ilçe belediyeleriyle iş birliği yapmak. Beyoğlu Belediyesiyle birlikte yaptığımız bu çalıştay yerel ölçekli yaptığımız ilk çalıştaydır.”

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Çalıştay kapsamında düzenlenen diğer panellerde ise; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Başak Ünübol “Bağımlılık Nedir? Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık Süreci”, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Onur Noyan “Madde Bağımlılığında Psikososyal ve Tıbbi Destek”, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr İsmail Barış “Madde Bağımlılığında Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler” konulu sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca “Madde Bağımlılığıyla Mücadeleye Yönelik Mevcut Durum ve İşleyiş”, “Madde Bağımlılığıyla Mücadeleye Yönelik Mahalle Bazında Çözüm Önerileri” konularında da oturumlar yapıldı.