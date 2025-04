İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Odaklı Dijital İkiz Projesi, Avrupa’dan büyük ödül aldı

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:45

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:45

The Council of Europe Development Bank'ın (CEB) düzenlediği Sosyal Uyum yarışması, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlendi. Altıncısı düzenlenen ödül töreninde toplumsal fayda sağlayan projeler değerlendirildi. 26 üye ülkeden 95 projenin yarıştığı ödül töreninde, İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen Afet Odaklı Dijital İkiz projesi, birinciliğe ulaşarak büyük ödülün sahibi oldu.

Dijital İkiz Projesi IDC Türkiye CIO Zirvesi 2024’te üçüncülük, Seoul Smart City Prize 2024’te birincilik, IDC Türkiye DX Summit 2024’te ikincilik ve Global CIO Project of the Year 2025’te birincilik ödülüne layık görülmüştü. Proje, The Council of Europe Development Bank (CEB) Sosyal Uyum Ödülleri’nden de birincilikle dönerek önemli bir başarı elde etti ve geniş çapta takdir topladı.

"AFETLERE HAZIRLIKTA ÇÖZÜM VE YOL HARİTASI SUNUYOR''

Afet yönetimindeki zorluklara yenilikçi çözümler sunan Dijital İkiz Projesi, veri analizi, simülasyon ve yapay zeka destekli süreç yönetimiyle, afet öncesinde riskleri azaltmayı ve afet anında hızlı, etkili ve koordineli müdahaleyi destekliyor.

İBB, Dijital İkiz projesi ile yalnızca İstanbul için değil, tüm dünya şehirleri için de önemli bir model ortaya koyarak, afetlere karşı daha dirençli ve güvenli şehirlerin inşası yolunda küresel düzeyde faydalı bir çözüm ve yol haritası sunmayı hedefliyor.

"AFET ODAKLI İKİZ PROJESİ İLE HAYATLAR KURTARILACAK''

Dijital İkiz projesi kapsamında, İstanbul'un çevre, ulaşım, güvenlik ve enerji verilerinin entegre edildiği sanal bir modeli geliştirildi. Gelişmiş 3D şehir modellemesi, simülasyonlar ve yapay zeka destekli analitik teknolojileri kullanılarak, olası afetlerin etkileri tahmin edilebilecek ve hasar olasılığı değerlendirilebilecek. Dijital İkiz projesi ile aynı zamanda acil durum müdahale planlaması da çok daha etkin bir şekilde yapılabilecek.