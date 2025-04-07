Yeni Şafak'ın 'oy karşılığı daire' iddiasına İBB'den yalanlama

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38’inci Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’yle ilgili iktidara yakın Yeni Şafak'ta dün yayınlanan "Tanıklar CHP’deki delege pazarlığını anlatıyor: İki daire aldı safını değiştirdi" başlıklı haberi yalanladı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, savcılığına başvuran "itirafçı" M.A, CHP İl Başkanı Niyazi Güneri'nin kongre ve kurultay sürecinde KİPTAŞ'tan 2 ev aldığını öne sürdü.

"HİÇBİR İMTİYAZ SAĞLANMADI"

Haber üzerine, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında yapılan yanlış haberler ve atılan iftiralara karşı açılan Teyit hesabı" olarak sosyal medyada açılan İBB Tekzip hesabı üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

YALAN: İBB iştiraki KİPTAŞ’tan CHP Pendik İlçe Başkanına kurultay için 2 ev verildiği yalanı.

GERÇEK: Bahse konu kişi 2002 yılında (23 yıl önce) Ak Parti döneminde Pendik Aydos Konutlarından halka açık satışlardan bir daire, satış yetkisi yüklenicide olan Pendik Arkatlı Evler Konutlarından yine açık satıştan vade farkını da ödeyerek hiç bir imtiyaz sağlanmadan bir daire almış, tüm ödemelerini de kendisi yapmıştır.