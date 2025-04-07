Yurttaşlar dün İBB’nin kente kazandırdığı kamusal alanlarda toplandı: Halk sahip çıkıyor

Yayınlanma: 07.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 04:00

Vatandaşlar tutuklu bulunan isimlere ve öğrencilere destek oldu, İBB Miras’ın açtığı mekânlara da sahip çıktı. Üniversite öğrencilerinin düzenlediği çağrıya çok sayıda yurttaş, sanatçı ve siyasetçi katıldı.

Anımsanacağı üzere 2019 öncesi İstanbul’un en büyük problemlerinden birisi yurttaşların ücretsiz bir biçimde vakit geçirebileceği kamusal alanların azlığıydı. Başta Müze Gazhane olmak üzere Feshane, Yedikule Gazhanesi, Beykoz Çubuklu Silolar, Büyükada Taş Mektep, Haliç Sanat, Gülhane Sanat, Casa Botter ve daha birçok atıl durumda bulunan ya da AVM’ye dönüştürülme tehlikesi bulunan mekânlar bugün ücretsiz olarak halkın kullanımına açık.

İTÜ mimarlık öğrencileri de “Mahir Polat’a destek olmak, onun yöneticiliğinde yürütülen İBB Miras’ın eserlerini sahiplenmek ve Mahir Polat’a vefalarını göstermek için” sözleriyle Müze Gazhane’de toplanma çağrısı yaptı.

BELTUR’LARDA UZUN KUYRUKLAR

Kadıköy’de bulunan mekâna gelemeyen İstanbullular ise en yakın İBB Miras mekânlarında vakit geçirmeye, sergileri dolaşmaya, çocuklarla oynamaya ve Beltur’lardan alışveriş yapmaya davet edildi. Sosyal medyadan yapılan bu çağrı yerini bulmuş olacak ki dün Müze Gazhane tıklım tıklım doldu. Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve tutuklu bulunan öğrenciler için özgürlük sloganları atıldı. Destek için imza toplandı ve “Mahir Polat’a özgürlük” pankartı asıldı. Beltur’lardan yiyecek içecek almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Beltur’lar açıldıkları günden itibaren en çok satış yaptıkları günlerden birini dün yaşadı.