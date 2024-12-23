İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’dan AKP'ye geçeceği iddialarına yanıt: "Böyle bir şeyi ortaya atanın aklına şaşarım"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin; "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’dan AKP'ye geçeceği iddialarına yanıt:
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin; "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı haber sitelerinde yer alan AKP'ye geçeceğine ilişkin iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tugay, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize."


Etiketler: #Cemil Tugay #İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

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