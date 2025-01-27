İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Halk sağlığını tehdit eden üretim yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:29

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde çalışan personelin 60 gün süreyle ücretsiz izne çıkarılması ile ilgili açıklama yaptı. Personelin izne çıkarılması kararının ekonomik kriz ve şirketin mali yapısında yaşanan sorunlar nedeniyle alındığı belirtilerek koşulların çerçevesinde zorunlu bir karar olduğu belirtilen açıklamada, tesislerde halk sağlığını tehdit eden üretimin yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisi'nde çalışan personelin 60 gün süreyle ücretsiz izne çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İZTARIM Eğitim Kurumları Danışmanlık Tarımsal Üretim Marketçilik Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne bağlı 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası ile Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde istihdam edilen personelin 60 gün süreyle ücretsiz izine çıkarılmasına yönelik yönetim kurulu kararımız sonrasında yapılan bazı gerçek dışı yorum ve iddialarla ilgili açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası hakkında:

Şirketimiz bünyesinde bulunan 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda 11.01.2023 tarihinde Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddesi çerçevesinde yoklama işlemi yapılarak fabrikamız resmiyet kazanmış, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan denetim neticesinde hijyen ve üretim koşullarının uygun olduğu belirtilmiş ve şirketimiz adına 04.04.2023 tarihinde İşletme Onay Belgesi verilmiştir.

Söz konusu belgenin alındığı tarihten fabrikamızın açılışının yapıldığı 27 Ekim 2023 tarihine kadar deneme üretimi yapılmış, 09.11.2023 tarihinde UHT süt, 15.11.2023 tarihinde lor peyniri, 16.11.2023 tarihinde pastörize süt, 04.01.2024 tarihinde tereyağı, 10.02.2024 tarihinde salamura tulum peyniri ve 13.02.2024 tarihinde yoğurt ürünleri raflarda yerini almıştır.

Fabrikamız üretim faaliyetlerini açıldığı tarihten itibaren ruhsatsız bir şekilde yürütmekteyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatı ile ruhsatlandırma çalışmalarına başlanmış, fabrikamızın fiziki ve teknik altyapısındaki eksikliler giderilerek 23 Ağustos 2024 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi, 9 Eylül 2024 tarihinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınmış, yangın merdivenleri, hidrant sistemleri ve yangın kapılarının kurulumları tamamlanmış, 2024/634 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla geçiş yolu izin belgesi alındıktan sonra ise 1. Sınıf GSM başvurusu yapılmış ve 10 Ekim 2024 tarihinde 1 yıl süreyle deneme izni alınmıştır.

Süt işleme fabrikamız ile ilgili olarak Bayındır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 08.10.2024 tarihinde yapılan denetim neticesinde, tesisimizde herhangi bir teknik ve hijyenik aksaklığa rastlanılmadığına dair resmi kontrol raporu düzenlenmiştir. Dolayısıyla halk sağlığını tehdit eden bir üretimin yapıldığına yönelik iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikamız her ne kadar günlük 100 ton süt işleme kapasitesine göre kurulumu planlanmış olsa da Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen 12.01.2024 tarih 2024/070 sayılı kapasite raporuna göre yıllık 25.807.594 litre süt işleme kapasitesine sahiptir. İlgi rapora göre günlük işleme alınabilecek süt miktarı (25.807.594/300) 86.025 litre olup (91,05 ton) üretim kapasitesinin çok büyük bir bölümü UHT süt üretimi ile pastörize şişe cam süt üretiminden oluşmaktadır. Bununla birlikte, fabrikamızın faaliyete geçtiği 04.04.2023 tarihinden günümüze kadar günlük işleme aldığı süt miktarı fabrikamızın fiziki ve teknik yetersizlikleri sebebiyle ortalama 10 ton civarındadır. Fabrikamızdaki fiziki ve teknik yetersizliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Kısa süre içerisinde söz konusu problemlerin giderilmesi planlanmaktadır.

100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikamızda 'İzmirli' markasıyla üretimi yapılan ürünlerimizin ihracatı yapılmamaktadır. 8 Haziran 2023 tarihinde fason olarak üretimini yaptırdığımız ve yurtdışındaki bir fuarda tanıtımının yapılması amacıyla gerçekleştirilen peynir ihracatımız mevcut olup, gerçekleştirdiğimiz ihracat tutarı 469,36 USD’dir. Güncel kur ile gerçekleştirilen ihracatın Türk Lirası cinsinden değeri 16.723 TL’dir.

Ödemiş Et Entegre Tesisi hakkında:

Şirketimiz bünyesinde bulunan ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Ödemiş Et Entegre Tesisi, 26.05.2021 tarih ve 575 sayılı meclis kararıyla şirketimize 5 (beş) yıl süreliğine intifa hakkı ayni sermaye olarak devredilmiştir. 2 kattan oluşan tesisimizin alt katı mezbaha olarak üst katı ise ileri işlem tesisi olarak kullanılmakta olup mezbaha kısmı ile ilgili İşletme Onay Belgesi 27.09.2017 tarihinde, tesisimizin ikinci katında bulunan ileri işlem tesisi ile ilgili İşletme Onay Belgesi ise 28.12.2021 tarihinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şirketimiz adına verilmiştir. İleri işlem tesisimiz ile ilgili olarak Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 13.10.2023 tarihinde yapılan denetim neticesinde, tesisimizin fiziki, teknik ve hijyen koşullarına uygun olduğuna yönelik resmi kontrol raporu hazırlanmıştır. Dolayısıyla halk sağlığını tehdit eden bir üretimin yapıldığına yönelik iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

"Güven kaybını yeniden tesis edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Süt Kuzusu projesi kapsamında yaptığı alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisnalar başlıklı 3’üncü maddesinin 'a' bendi kapsamında Tire Süt Kooperatifi’nden gerçekleştirilmekte olup istisna kapsamında İztarım Anonim Şirketi’nden ürün alınması yasal mevzuata uygun değildir.

İZTARIM Eğitim Kurumları Danışmanlık Tarımsal Üretim Marketçilik Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, 01.04.2024 tarihinden itibaren et ve süt üreticilerimiz ile piyasaya olan borçlarımızı mali olanaklarımız ölçüsünde ödemeye çalışarak şirketimize yönelik oluşmaya başlayan güven kaybını yeniden tesis etmeye azami ölçüde dikkat etmekteyiz. Dolayısıyla yönetim kurulu kararı ile 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikamız ile Ödemiş Et Entegre Tesisinde çalışan personelimizin 60 gün süreyle ücretsiz izne çıkarılmasının, gerek ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz gerekse şirketimizin mali yapısında yaşanan problemler birlikte değerlendirildiğinde zaruri bir karar olduğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla şirket olarak aldığımız kararlarda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını ve çok kıymetli İzmirlilere sunduğumuz hizmetlerin sürekli ve güvenilir olmasını sağlamak amacıyla tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.”