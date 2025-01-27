İzmir'de bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı: Gözaltılar var...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de bıçaklı kavga! 1 kişi yaralandı: Gözaltılar var...
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:05

Alınan bilgiye göre, Bostanlı Mahallesi'nde Ö.H. (22) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.H. bıçakla sırtından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 GÖZALTI

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan 6 zanlıyı gözaltına aldı.


Etiketler: #bıçaklı kavga #kavga #İzmir

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