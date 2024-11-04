Ahmet Türk 'kayyum'un gerekçesini açıkladı: 'Eski bir konuşmamı göstermişler'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:24

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:24

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Sabah 5 buçukta polisler aradı. 'Bir tebligat iletmek istiyoruz' dediler. Kapıya gelip tebligatı verdiler. Bir arama falan olmadı. Bu milletin gaspıdır. Demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığının göstergesidir bu. Normalleşme dedikleri ortaya çıkıyor. Herkesi susturarak..." dedi.

Halk TV'nin canlı yayına bağlanan Ahmet Türk, gerekçe olarak eski bir konuşmasının gösterildiğini belirterek, "Olabildikçe halka hizmetle çalıştığımız bir mantığı kabul etmediler. Kobani'yi gösteriyorlar. Gerekçe olarak eski bir konuşmamı göstermişler. O konuşmaya takipsizlik verilmişti. 2011 yılında yaptığım bir konuşma. Bunları gerekçe göstererek görevden aldılar. Mesela tahammülsüzlüktür" diye konuştu.

"ZAMAN İÇİNDE AÇIĞA ÇIKACAK"

İsmail Küçükkaya'nın "Esenyurt, Batman belediye başkanları da alındı. Bununla yeterli kalmazlar demiştiniz..." sözleri üzerine "Daha birçok yerde operasyon yaparlar diye düşünüyorum. Son seçimde yüzde 55 buçukla seçimleri aldım. Onlar kayyum atadıkça halk bize sahip çıktı" diyen Türk, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Bunlar hesaplanan şeylerdir. Bu açıklamanın hemen arkasında. Yaptıkları görüşmelerde beklenen sonucu alamadıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Bunlar zaman içinde açığa çıkacak. Biz de açıklamayı değerli bulduk. Eşitliğin olduğu bir Türkiye'yi özlüyoruz. Siyasetin bakılınca da yavaş yavaş bir açılım ya da kucaklayıcı bir siyasetin olmasını bekliyorduk. Ama maalesef operasyonlar asıl niyetlerini ortaya çıkardı."