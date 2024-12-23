Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: "ÇED raporunu sonlandırmazlarsa yasal haklarımızı kullanacağız"

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:41

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:41

Kışehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ankara’da CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Musafa Düger, Özbağ-Kızılca ve Körpınar köyleri muhtarları, TEMA Vakfı yöneticileri, TMMOB yöneticileri, Doğa Derneği temsilcileri ve teknik ekiple birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda altın madeninin ÇED raporuna ilişkin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısına katıldı.

Toplantıda, altın madenlerinin vereceği tahribat ve sonuçlarına ilişkin tüm Kırşehir halkının beklentisini dile getirerek bu işten bir an önce vazgeçilmesi gerektiğinin altının çizildiğini söyleyen Başkan Ekicioğlu, "Altın madenciliği bir ekokırım sistemidir. Bölgemizde ne endemik bitkilerin ne Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin ne tarımın ne hayvancılığın ne de Kırşehir'in su havzasının gözetilmediğini gördük. Biz torunlarımızın geleceğini savunmak için buradaydık. ÇED raporunu sonlandırmazlarsa yasal haklarımızı kullanacağız" dedi.

"ALTIN MADENCİLİĞİ BİR EKOKIRIM SİSTEMİDİR''

Başkan Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Kırşehir'deki altın madeni aramasıyla ilgili İDK toplantısına katıldık. ÇED Raporu sonuçlarının iptal edilmesini talep ettik. Çünkü ÇED raporları kopyala-yapıştır sistemiyle hiçbir çevresel etkileri düşünülmeden maden aramaya yol açacak bir rapor hazırlamışlar.

Biz de toplantıda Kırşehir'i talana karşı savunduk. Komisyon raporunu yazacak. Bütün eksiklikleri söyledik. Kırşehir Belediyesi kamu kurumu olmasına rağmen bu sürecin içerisine dahil edilmedi. Sivas'a giden hızlı tren, Kırıkkale hattından geçen trenden bile Kırşehir Belediyesi'nden görüş alınırken, burada komisyona dahil edilmedik. Çünkü Kırşehir Belediyesi'nin görüşü belliydi. Kırşehir'in su havzası üzerinde maden aramak istiyorlardı. Kırşehir merkezi 150 bin nüfuslu, ilçeleriyle birlikte 250 bin nüfuslu bir il. Bu ilin su havzasını tehdit eden bir maden aramasına karşı çıkacağımız için bizi dahil etmediler.

Biz tabii ki ülkemizin zenginleşmesinden yanayız ama altın madenciliği bir ekokırım sistemidir. Bölgemizde ne endemik bitkilerin, ne Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nin, ne tarımın, ne hayvancılığın, ne de Kırşehir'in su havzasını gözetmediklerini gördük. Biz kentimizin, torunlarımızın geleceğini savunmak için buradaydık. ÇED Raporunu sonlandırmazlarsa yasal haklarımızı kullanacağız."

Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Musafa Düger, Özbağ-Kızılca ve Körpınar Köyleri muhtarları, TEMA Vakfı yöneticileri, TMMOB yöneticileri, Doğa Derneği temsilcileri de altın arama projesinin vereceği zararlarla ilgili açıklama yaptı.