Mezitli’de kadınlara, emeklilere ve engellilere yönelik mobil kuaför hizmeti 15 bin 500 kişiye ulaştı

Son dönemlerde kişisel bakım hizmetlerine erişimin azalmasıyle Mezitli Belediyesi harekete geçti. Özellikle emekli, öğrenci, kadın ve engelli yurttaşları bu tür hizmetlerden mahrum kalmaması için geliştirilen mobil kuaför projesi Mezitli’de mahalle mahalle, köy köy halka ulaşıyor. Mobil kuaför aracı haftanın dört günü erkeklere, iki günü ise kadınlara hizmet veriyor. Kadınlar için sunulan hizmette saç kesimi, fön, bakım ve şekillendirme gibi işlemler yer alırken, erkekler için ise tıraş, saç bakımı ve hijyen uygulamaları gerçekleştiriliyor.

15 BİN 500 KİŞİYE ULAŞTI

Hizmetin ücretsiz ve yerinde sunuluyor olması, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve şehir merkezine ulaşmakta zorluk çeken yurttaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, engelli yurttaşlar için de hizmet sunularak sosyal destek çalışmaları sürdürülüyor. Hizmete geçirilmesinden bugüne mobil kuaför aracı yaklaşık 15 bin 500 yurttaşa ulaştı. Hizmetten faydalanmak isteyen yurttaşlar, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ya da belediyenin resmi iletişim kanallarından başvuruda bulunabiliyor.

‘MORAL VE ÖZGÜVEN DESTEĞİ’

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer sosyal çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Amacımız; tüm vatandaşlarımızın, özellikle de ekonomik açıdan zorlanan kesimlerin yaşam kalitesini artırmak. Mobil kuaför aracımız sayesinde, kişisel bakım gibi temel bir ihtiyaca erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu hizmet sadece fiziksel bir bakım değil, aynı zamanda moral ve özgüven desteğidir” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet



