Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: DPT misyonunu yerelde üstlendik

Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.03.2025 - 04:00

Büyükşehir belediyesinin kuruluşu olan MUPA’nın “Bölgesel Çiftçi Raporu” tanıtım toplantısı yapıldı. Muğla Planlama Ajansı Oditoryumu’ndaki etkinlikte, çiftçilerle yapılan çalışmalara ve tarımın öncelikli sorunlarına dikkat çekildi. Sorunların giderilmesi için yaşama geçirilen projeler basınla paylaşıldı.

‘PLANLI BÜYÜME ZORUNLU’

Açılışta söz alan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlik sonrası Cumhuriyet’e konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sonrası Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kalmadı” diyen Aras, “Tarım gibi stratejijk öneme sahip alanlardaki kalkınma planları DPT ile yapılırdı. Sonrasında DPT’nin misyonunu sürdürecek, bu boşluğu doldurabilecek kurum da kalmadı” dedi.

Yerel yönetimlerin önem ve sorumluluklarının artığı yerde gündelik kararlarla sorunların çözümüne imkân kalmadığının altını çizen Aras, “O yüzden günümüzde önem kazanan yerel yönetimlerin faaliyetleri için planlı üretim ve büyümeyi desteklemek için böyle kurumlara ihtiyaç olduğunu gördük. Zaman kaybetmeden harekete geçtik ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) örneğinin ardından Muğla Planlama Ajansı’nı (MUPA) hayata geçirdik” ifadelerini kullandı. Sadece verilerin başlı başına bir anlam ifade etmediğine değinen Aras, sözlerine şöyle devam etti:

‘VERİLER TEK BAŞINA YETERSİZ’

“Bu ajans bize yol gösteriyor. Ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri daha anlaşılır ve görünür kılıyor. Tarım ülke bağımsızlığı ve geleceği açısından stratejik alan. Bunu Ukrayna-Rusya savaşı ve pandemi sürecinde gördük. Hep ‘kendimize yeten ülkeyiz’ diye övünürdük. Ancak gerileme olduğunu görüyoruz. Tarımı güçlü tutmak zorundayız. Veriler tek başına yetersiz. Bu veriler üzerinde çözüm önerileri neler? Yetki ve imkânlarımız dahilinde neler yapabiliriz, çiftçinin hangi ihtiyacını karşılayabiliriz, MUPA sayesinde bunu öğrenip planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu birikimi talep edilmesi durumunda kurumlarla paylaşmaya hazırız.”