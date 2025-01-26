Tanju Özcan’dan 'Bakan çıplak' videosu: 'Denetleyen ve belge veren sorumlular nerede?'

Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:33

Güncelleme: 26.01.2025 - 15:34

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 yurttaşın hayatını kaybetmesi ardından 'sorumlu' kurum ile ilgili tartışma sürüyor.

Faciaya ilişkin işletme sahibi Halit Ergül, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da olduğu 15 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını öne sürerek otelin denetimlerinin 2021 ve 2024 yıllarında yapıldığını söylemişti. Ancak denetleme raporları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan ise yangınla ilgili soruşturmaya ilişkin önemli açıklama yaptı. Özcan, soruşturmada yangınla ilgili denetleme yapan şirketin, sorumluluk alanı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tek yetkilisinin dahi ifadesinin bile alınmamasına eleştirilerde bulundu.

Yangın faciasının ardından savcılığın atadığı ilk bilirkişi raporunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunun açıkça yazdığını, sonrasında savcılığın raporu beğenmeyip yeni rapor oluşturmaya çalıştığını bildiren Tanju Özcan “Bu cani ifadesinde diyor ki 15 Aralık’ta Turizm Bakanlığı tarafından denetlendik, diyor. Yangın önlemleri konusunda bizi uyaran olmadı, diyor. Nerede bu özel şirketin, akredite şirketin yetkilileri? Buraya yangın sigortası yapılmış, nerede bu yangın sigortası yapan firmanın yetkilileri? Burada sade yangını söndürmeye çalışıp can kayıplarını azaltmak için mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarım dışında gözaltında kimse yok. Böyle soruşturma mı olur?” dedi.

“TURİZM BAKANLIĞI BELGELİ BİR OTEL''

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’ın videodaki açıklaması şöyle:

“Faciadan sonra bir adli soruşturma açıldı. Bir adli soruşturma niye açılır? Gerçekleri ortaya çıkarmak için açılır. Bolu’daki soruşturma gerçekleri ortaya çıkarmak için değil gerçeklerin ortaya çıkmaması için yürütülen, sorumluların ortaya çıkmaması için yürütülen bir soruşturma haline geldi. Niye mi bunları söylüyorum?

Bir, burası Turizm Bakanlığı belgeli bir otel, Turizm Bakanlığı’nın yasa ve yönetmeliklere göre denetlemesi gereken bir otel, Turizm Bakanlığı’nın ne genel ne de yerel yöneticilerinden bir kelime bilgi istemedi savcılık. Bakan kendisi burasının belediye sınırları içerisinde olmadığını söyledi. İşyeri açma ruhsatını veren İl Özel İdare, neden bir Özel İdare yetkilisi gelip ifade vermiyor.

Çalışma güvenliği var ülkede, iş güvenliği önemlerinin alınıp alınmadığını kim denetleyecek? Nerede Çalışma Bakanlığı’nın görevlileri? Nerede ifadeleri?

Bu cani otel sahibi ifadesinde diyor ki, bakanlık tarafından yetkilendirilen FQC isimli bankalık tarafından yetkilendirilmiş firma bizi yangın, güvenlik, hijyen yönünden sürekli denetliyordu, diyor. Bizde herhangi bir şey söylemedi, diyor. Yine bu cani ifadesinde diyor ki 15 Aralık’ta Turizm Bakanlığı tarafından denetlendik, diyor. Yangın önlemleri konusunda bizi uyaran olmadı, diyor. Nerede bu özel şirketin, akredite şirketin yetkilileri? Buraya yangın sigortası yapılmış, nerede bu yangın sigortası yapan firmanın yetkilileri?

''BÖYLE SORUŞTURMA MI OLUR?''

Burada sade yangını söndürmeye çalışıp can kayıplarını azaltmak için mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarım dışında gözaltında kimse yok. Böyle soruşturma mı olur?”