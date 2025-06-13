TBB ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Başka Bir Su Yönetimi Mümkün’ programı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” programında belediye başkanları, akademisyenler ve uzmanlar bir araya geldi. Adana’da gerçekleştirilen program çerçevesinde; iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları, su verimliliği, iklim değişikliği, içme suyu ve atık su sorunları, su kanunu gibi konular değerlendirildi. Programın açılış konuşmalarını TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Encümen Üyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Birlik Genel Sekreteri Suat Yıldız gerçekleştirdi.

‘SUÇU BELLİ OLMAYAN İNSANLARIN CEZAEVİNDE TUTULMASINA SESSİZ KALAMAYIZ’

Başkan Karalar, iklim krizine karşı yerel yönetimlerin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak “Su sonsuz bir kaynak değildir. Son 1-2 yılda baraj kapasitemiz yarı yarıya düştü. Önlem almazsak 2030’da dünya nüfusunun yüzde 40’ı temiz suya erişemeyecek” dedi. Kapalı sulama sistemine geçmenin artık zorunluluk haline geldiğini söyleyen Karalar, “Refüjleri artık vahşi sulamayla değil, kapalı sistemle suluyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir, bu yatırımı da yapabilir” ifadelerini kullandı. Türkiye’de son dönemde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin de konuşan Karalar, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasına tepkisini yineledi. “Biz hukuka, denetime, müfettişe karşı değiliz. Ancak iddianamesi olmayan, suçu belli olmayan insanların aylarca cezaevinde tutulmasına sessiz kalamayız” diyen Karalar, tutuklu bulunan belediye başkanlarının özgürlüğüne kavuşmasını ve görevlerine dönmesini temenni ettiklerini belirtti.

‘AYNI TAS AYNI HAMAM’

TBB Encümen Üyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuşmasında, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığına dikkati çekerek su yönetiminin dünyanın en temel sorunlarından biri olduğunu belirtti. Sorunları, ‘Tarım, sanayi, bilinçsiz su kullanımı’ olarak sıralayan Seçer, “Küresel iklim krizi var. Yağış rejimleri değişti, anormal bir hal aldı, bilimsel verilere, teamüllere aykırı yağmurlar olmaya başladı ama baktığınız zaman aynı tas aynı hamam her şey devam ediyor” diye konuştu. Geçtiğimiz kış mevsiminin kurak geçtiğine değinen Seçer, şehirlerde susuzluk başladığını anlattı. Seçer, su kullanımına yönelik Mersin’den örnekler vererek, “Biz planlamalarımızı bahçe sulamak için yapmıyoruz, gereksiz kullanım için yapmıyoruz. Kayıp ve Kaçakları hesaplıyoruz ama hesabımızın çok üstünde bir kayıp kaçak var. Onun için sistemde su yetmiyor” ifadelerini kullandı.

SU POLİTİKALARI TARTIŞILDI

TBB Genel Sekreteri Yıldız ise, “Su, sadece bir altyapı konusu değildir; sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları olan, adaletli paylaşımı ve yönetimi gerektiren evrensel bir değerdir” dedi. Açılış konuşmalarında geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de anıldı. Konuşmacılar, baş sağlığı mesajlarını iletti. Programın açılış konuşmalarının ardından, alanında uzman akademisyenler ve kurum temsilcilerinin katılımıyla panel ve seminer oturumlarına geçildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Seval Sözen’in üstlendiği panelde, Türkiye’nin su yönetimi politikaları, su potansiyeli, su tahsisleri ve sektörel su dağılımı çok boyutlu olarak ele alındı. Panelde Prof. Dr. Burçak Kapur, Prof. Dr. Belgin Bayat ve Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü ile İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu yer aldı. Panelin ardından gerçekleşen seminer programında, su yönetimi ve iklim değişikliğiyle ilgili farklı konu başlıkları uzmanlar tarafından teknik sunumlarla aktarıldı. Seminerlere, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Emrah Kaplan, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, REC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rıfat Ünal Sayman, Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Zeynep Özen ve Prof. Dr. Doğan Dursun katıldı. Akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri ve uzmanların katılımıyla düzenlenen panel ve seminerlerde “su verimliliği”, “kayıp-kaçaklar”, “atık su yönetimi” ve “iklim değişikliğine karşı dayanıklılık” gibi başlıklar değerlendirildi.