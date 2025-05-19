Yenimahalleli yurttaşlar bayramın tadını doyasıya çıkardı... Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: ‘19 Mayıs uyanıştır, baskıya, zulme karşı başkaldırıştır’

Yenimahalle Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dün ilçede çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerin akşamında Madrigal müzik grubu Yenimahalleli yurttaşlara konser verdi.

Gençlerin doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttığı etkinliklerde konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu akşam sizlerle birlikte milletimizin kaderini tayin ettiğimiz ve 106 yıldır süren kutlu yolculuğumuzun ilk adımını attığımız 19 Mayıs’ı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum gününü ve doğum tarihlerimiz ne olursa olsun milletçe hepimizin ortak doğum gününü kutluyoruz. Hepimizin doğum günü kutlu olsun” dedi.

YAŞAR, GENÇLERİN HİSSETTİKLERİNİ ÖZETLEDİ

19 Mayıs’ın yaş, cinsiyet, memleket, renk, mezhep fark etmeksizin her şeye karşın kutlanmasının Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olduğunu vurgulayan Yaşar, şunları söyledi:

“Her şeye rağmen diyorum. Çünkü hepimiz az ya da çok ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ağırlığı altında eziliyoruz. Avrupalı, Amerikalı yaşıtlarınız ülke ülke gezerken sizlerin arkadaşlarınızla bir kahve içmek için bile para hesabı yaptığınızı biliyorum. Bazı yaşıtlarınız baba parasıyla lüks, Çakarlı arabalarla poz verirken; sizlerin fiyatları asgari ücretle yarışan bir spor ayakkabıyı anne babalarınıza söylemeye çekindiğinizi biliyorum. Okumak ve meslek edinmekten başka hiçbir derdi, eğlenmekten ve gençliğinin keyfini çıkarmaktan başka gayesi olmaması gereken siz güzel çocuklarımızın kurs ve kitap masraflarını karşılamakta zorlandığının, sinemaya, konsere gitmeyi artık lüks olarak görmeye başladığının farkındayım. Yandaş çocukları liyakatsiz, emeksiz iş ve kariyerlere rahatlıkla ulaşabilirken siz gençlerimizin kafelerde, lokantalarda iş aradığını üstelik bu işler için de kendi topraklarında Afganlı, Suriyeliler ile yarışmak zorunda kaldığını biliyorum. Atatürk’ün gençleri en iyisine layıktır diyeceğine ‘telefonunu göster’ diyen dayılara kendinizi ve dünyayı anlatmakta zorlandığınızı görüyorum. Özgürce düşünebileceğiniz, eleştirebileceğiniz yaşlarda korkuyla tanıştığınız, baskıyla susturulmak istendiğiniz, Silivri zindanları ile gözaltılarla korkutulduğunuz bir dönem yaşıyorsunuz. Suya sabuna dokunmayın, konuşmayın, gülmeyin, sokaklarda gezmeyin, Twit atmayın istiyorlar. Ülkenizin geleceğinden umudunuzu kesin, bu yasaklara uymuyorsanız, boyun eğmiyorsanız başka ülkelere gidin kuryeci olun, kaynakçı olun istiyorlar farkındayım.”

"YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Koşulların zorluğuna karşın 19 Mayıs’ın umutsuzluğun, bıkkınlığın, teslimiyetin sökülüp atılabileceğini, tüm prangalardan kurtulunabileceğini anımsattığını vurgulayan Yaşar, “19 Mayıs uyanıştır, baskıya zulme karşı başkaldırıştır. ‘Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır’ diyenlerin bayramıdır 19 Mayıs. Rıza gösterenlerin değil, imkansız diyenlerin değil hakka, hakikate sığınan, gücünün damarlarındaki asil kandan alanların bayramıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs korkakların, sinenlerin değil, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!’ diyen Atatürk gençlerinin bayramıdır. Kendini aciz gören, ben ne yapabilirim ki diye köşesine çekilen korkakların değil hürriyet aşkıyla bilim, ilim ve hakikat yolunda yürümeye and içenlerin bayramıdır 19 Mayıs” ifadelerini kullandı. Yaşar, konuşmasını “Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk” diyerek noktaladı.