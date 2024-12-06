Yozgat Belediyesi’nden suya yüzde 25 indirim

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:14

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:15

Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştiren Yozgat Belediyesi’nin gündem maddeleri arasında alınan kararlardan en dikkat çekici olanı su kullanım ücretlerine yapılan yüzde 25 oranındaki indirim oldu. Eski tarifeye göre 0-10 metreküp su kullanımında 1 metreküp fiyatı 12 TL olarak belirlenmişti. Yeni tarifeye göre 0-13 metreküp su kullanımında fiyat 9 TL’ye düşürüldü.

YRP'li Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, su indirimi kararının ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara destek sağlamak amacıyla alındığını ve belediye olarak her alanda halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.